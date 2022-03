«La denunciante manifiesta que no se enteró de que el investigado abusó sexualmente de ella, ya que toma una medicación para dormir y, además, dicha declaración no se considera suficiente indicio. En primer lugar, porque el investigado ha manifestado que las relaciones sexuales fueron consentidas; y en segundo lugar y más importante, porque en la exploración ginecológica se expresa que no se visualizan lesiones corporales en la vagina. Además, no existe una situación clara de riesgo para la denunciante»

Es lo que alegaba ante la Audiencia Provincial de Murcia un hombre, investigado por agredir sexualmente a una mujer (que fue su pareja y con la que continuaba residiendo, aunque sin hacer vida en común) y al que el Juzgado de Instrucción Nº 4 de Totana, en funciones de guardia, impuso una orden de alejamiento de su víctima. Este individuo, en libertad con cargos, está investigado como presunto autor de un delito de agresión sexual, que actualmente instruye el Juzgado de Instrucción Nº 3 de Totana. Admite que violó a una joven debajo de un puente de Totana y acepta siete años de cárcel El sospechoso recurrió a la Audiencia para suplicar «que se revoque la resolución recurrida y se deje sin efecto la orden de protección». Sin embargo, el tribunal desestima su recurso. «La juez de instancia ha podido observar la forma en que la denunciante ha narrado los hechos y le ha dado plena credibilidad. Así, se describe por la denunciante que toma medicación para dormir y que cuando se despertó, notó que su ropa interior estaba mal puesta y que tenía dolor y ardor cuando miccionaba. Se lo comentó a su pareja y éste le contestó: 'esta madrugada te follé y tú ni te enteraste’. Tal declaración es suficiente para considerar la posible existencia del ilícito penal», se lee en el auto en el que la Audiencia rechaza el recurso.