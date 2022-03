Tienen 7 y 9 años, uno de los menores pasó a planta esta semana y el otro continúa con pronóstico grave, aunque no se teme por su vida, indican fuentes sanitarias. Quedaron atrapados entre los amasijos de hierro del coche, pero fueron rescatados y los profesionales del Virgen de la Arrixaca han logrado salvar sus vidas.

Los dos niños heridos en el accidente de San Javier donde murieron sus padres y su hermana pequeña ya están fuera de peligro, celebran desde el Virgen de la Arrixaca, donde continúan su recuperación.

Cuando se repogan del todo físicamente, los pequeños también recibirán ayuda psicológica, ante el trance de haber perdido, en el siniestro vial, a sus padres y a su hermana, una bebé de apenas 13 meses de edad.

Mientras, Tráfico continúa con la investigación. No hay detenidos, pues la prueba de alcohol realizada al conductor del Megane (el automóvil que chocó con el Seat Ibiza en el que viajaba la familia) no arrojaba un resultado por el que se le pueda imputar homicidio por imprudencia. Con la ley en la mano, se podría investigar si se circulase bajo los efectos del alcohol con una tasa superior a 0,60 mg/l (aire espirado), y no es el caso, apuntan fuentes cercanas al caso.

Tragedia en la carretera

La familia que se llevó la peor parte viajaba en un Seat Ibiza que quedó destrozado al chocar con un Megane en el que viajaban tres chicos. Estos jóvenes no sufrieron heridas de gravedad. El conductor del turismo fue sometido a una prueba de alcohol, que no detectó que fuese ebrio al volante.

El choque se produjo en la AP-7 Alicante sentido Cartagena, en la salida 788 de Los Alcázares Norte. La carretera estaba mojada por la lluvia que caía en ese momento, algo que también podría haber influido en el trágico resultado.

El accidente ocurrió poco antes de las diez y media de la noche del domingo, cuando el automóvil de los tres jóvenes alcanzó por detrás al turismo ocupado por la familia (una pareja y sus tres hijos). La parte trasera del vehículo alcanzado quedó destrozada. Los tres menores viajaban en esta parte: el bebé más pequeño, de 13 meses, en una silla adaptada para bebés.