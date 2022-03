La familia de la adolescente desaparecida en Sabadell en 2015 pide que se interrogue más a sus amigos

Isabel prefiere creer que a su hija Caroline la secuestró una organización criminal en 2015 y que desde entonces esta la mantiene retenida en algún país lejano. Isabel prefiere creer eso porque también significaría que, por lo menos, Caroline sigue viva. La alternativa a agarrarse a un destino tan aterrador es resignarse a aceptar la explicación más plausible que le ofrecen los Mossos d'Esquadra sobre por qué su hija lleva desaparecida siete años: Caroline fue asesinada en la zona hermética de Sabadell y su homicida se deshizo del cuerpo. Isabel no puede aceptarlo. Un año más, junto a su marido, familiares y amigos se ha manifestado para intentar que nadie olvide que sigue Caroline desaparecida y, sobre todo, para impedir que dejen de buscarla.

"Te buscaré mientras viva, hija"

“Se llama Caroline del Valle. Desaparecida en Sabadell, hace 7 años. Tan solo tenía 14 años”. Es la proclama que repite una y otra vez una amiga de Isabel durante la marcha de protesta que este 2022 se ha celebrado un 13 de marzo y, por primera vez, ha recorrido calles de Sabadell. Junto a la mujer que grita a pulmón hasta que alguien consigue pilas para un megáfono, camina Isabel. Más adelante, sosteniendo por uno de los extremos una pancarta que muestra tres fotografías de Caroline, avanza el padre. Han venido unas 25 personas. Todas son familiares y amigos de los padres. Sobre las seis de la tarde, la manifestación recorre la Rambla en dirección al Ayuntamiento. Paseantes y clientes de bares miran la pancarta sin entender nada. Nadie recuerda a Caroline.

Tal vez porque los padres de Caroline son más humildes que los de otros menores desaparecidos en España, o tal vez por otro motivo que nadie alcanza a comprender, el caso de esta menor de 14 años no ha despertado el interés de otras desapariciones de características similares, como las Marta del Castillo o Diana Quer. Una ausencia de decibelios que a la familia le acabado dejando la impresión de que no se han invertido los mismos esfuerzos en buscar a Caroline que al resto. “A mi hija no la están buscando. Y menos ahora después de 7 años. Me da mucho miedo que caiga en el olvido. Porque entonces ya no tendría nada. Por eso hacemos esta manifestación cada año”, explica Isabel junto a la estación de tren del sur de Sabadell, donde termina la marcha, casi a las ocho de la tarde. Detrás de las camisetas que han hecho con la cara de Caroline hay una inscripción que reza lo siguiente: “Te buscaré mientras viva, hija”.

La desesperación

El sábado 14 de marzo de 2015, Caroline le pidió permiso a su madre para dormir en casa de Silvia, una amiga. Isabel se lo dio, ignorando que su hija planeaba salir esa noche de fiesta junto a Silvia y amigos de un grupo nuevo que frecuentaba desde que había comenzado la secundaria en el IES Montjuïc. La pandilla cogió el tren hasta Sabadell y pasó la noche en locales de la zona hermética. Sobre las cuatro de la madrugada, al salir de una discoteca, se toparon con un coche patrulla de los Mossos d'Esquadra y, como algunos de los nuevos amigos de Caroline tenían problemas con la policía, el grupo echó a correr y se dispersó. Caroline siguió a Justin.

Justin declararía días después que perdió a Caroline enseguida y pasó las dos horas siguientes solo, escondido en el solar abandonado conocido como Castell de Can Feu, hasta que regresó a Barcelona. El resto de amigos, Silvia entre ellos y Niss, se reagruparon a los 15 minutos y se fueron a almorzar a un McDonald’s. Ninguno de ellos echó de menos a Caroline. Ni siquiera Silvia, la amiga en cuya casa iba a dormir supuestamente aquella noche.

“Sé que los amigos de ella que estaban allí saben más cosas, lo saben todo, y no lo cuentan. He intentado hablar con ellos. Y lo único que he recibido han sido insultos y amenazas. Tendrían que hacer careos entre ellos. Y ver de una vez hasta dónde saben. Antes no podía hacerlo porque son menores. Pero ahora ya no lo son”, lamenta Silvia. La madre adjunta como prueba una conversación de FaceBook con una de ellas en las que se aprecian los insultos y amenazas que recibió durante el diálogo. Silvia, y el resto de amigas, ocultaron a Isabel durante casi 24 horas que Caroline había desaparecido.

La investigación

El caso de Caroline se encuentra archivado provisionalmente y el juzgado no lo reabrirá hasta que los Mossos aporten nuevos indicios. Que esté congelado judicialmente no significa que los Mossos se hayan rendido. La investigación está en manos ahora de la Unitat Central d0Homicidis y sus agentes continúan tratando de resolverlo. Se ha buscado el cuerpo de Caroline en balsas, solares, fábricas abandonadas y, hace poco meses, también en pozos. “Se han destinado todos los recursos necesarios, activando unidades como la canina, la de subsuelo o la acuática”, subrayan fuentes de los Mossos, que remarcan que no han dejado de buscarla.

Cada 9 de marzo se celebra el día de las personas desaparecidas sin causa aparente. La fecha se escogió porque ese día, de hace 25 años, desapareció Cristina Bergua, a cuyo recuerdo se dedica desde la semana pasada un espacio en Cornellà. Cada año se denuncian en Catalunya unas 3.000 desapariciones. Casi todas son voluntarias. Y la inmensa mayoría de las que no lo son, también terminan aclarándose. Menos casos como los de Cristina. O de Caroline. Hasta la fecha.