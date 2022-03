El hallazgo tenía lugar este domingo, en una vivienda ubicada en la población de Espinardo, en Murcia. Según relataría luego a los investigadores, un vecino pasó, vio que la puerta estaba abierta y encontró en el interior del domicilio el cuerpo sin vida de un hombre, morador del lugar.

El cadáver estaba en avanzado estado de descomposición y, a su alrededor, se apilaban las bolsas de basura.

Una de la hipótesis que están sobre la mesa es que este hombre sufriese síndrome de Diógenes, de ahí el estado de abandono de su hogar, y que la muerte se haya producido por causas naturales, aunque será la autopsia la que confirme la causa del deceso. De momento, con el caso recién iniciado, no puede descartarse que se trate de una muerte homicida, natural o accidental.

Los restos mortales fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Murcia, para que el forense emita el informe oportuno tras un examen a fondo.

Por el estado del cuerpo, un primer examen ocular reveló que llevaba bastante tiempo fallecido. No obstante, no se encontró antes. Según comentan en la zona, no descartan que alguien forzase la puerta del domicilio, con intenciones ilícitas, viese al difunto y se marchase: de ahí que la puerta estuviese abierta.