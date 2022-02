José Antonio no se quita de la cabeza el timo del que fue víctima este viernes en pleno centro de Castellón. En su expositor de venta de cupones de la ONCE situado en la Puerta del Sol de la capital de la Plana sufrió el robo de 100 euros por parte de una pareja. “Más que el dinero, que también, es un golpe moral. No entiendo cómo puede haber gente que se aproveche de nuestra discapacidad”, lamenta.

El vendedor recuerda de la siguiente forma la sucesión de los hechos: “Llegó una chica rubia con el pelo corto que me pidió un rasca y me pagó con un billete 100 euros. Le di el cambio, y después vino un hombre de unos 60 años, bien vestido y educado. Me dio un billete de 50 y me dijo si quería cambio, lo cual acepté porque nos viene mejor tener billetes pequeños. Estaban compinchados y todo fue muy rápido. Se aprovecharon de que no estaba cerrado en una cabina. Al final me hizo el lío como un trilero. Se quedó con mi billete de 100 euros y me hizo ver que me cambiaba con unos billetes que yo le había dado antes”.

Casos en Nules y Vila-real

No esconde la víctima que la pérdida de estos 100 euros “es un agujero importante porque las ventas no van tan bien como antes y al residir en Orpesa me gasto mucho en gasolina todos los días”, y advierte a sus compañeros para que no caigan en su error: “Me da rabia porque antes ya timaron a un compañero de Nules y por la mañana lo intentaron con otro de Vila-real. Emitieron un aviso interno que no vi al estar trabajando; y cuando lo leí ya era tarde”.

Asegura José Antonio, que no tiene un sitio fijo donde vender los cupones, pues cambia del Carrefour de la Avenida del Mar a Salera, Puerta del Sol o incluso mercado de Orpesa cada jueves, que en los 11 años que lleva en la profesión “nunca” le había pasado una circunstancia como esta: “Me han intentado colar algún billete falso, pero por el tacto lo he detectado. Esto es la primera vez y la verdad que me han arreglado el mes. No hay derecho”.

Pasividad de la policía

Señala también este vendedor que fue “inmediatamente después que se marcharon” cuando se dio cuenta de la estafa, y fue entonces cuando vio a una pareja de agentes de la Policía Local de Castelló: “Les expliqué lo que me había pasado porque creía que si emitían una orden de búsqueda con los datos que les facilitaba quizá podrían encontrar a los timadores, pero solo me dijeron que eso no era cosa suya, que llamara a la Policía Nacional”.

Así que José Antonio llamó a la Nacional: “Me pidieron que fuera a comisaría a denunciar, pero tenía que seguir trabajando en Salera y entendí que de poco iba a servir ya”. Lo curioso es que había una cámara municipal en la zona que en caso de ser revisada quizá podría al menos identificar a los ladrones...