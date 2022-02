“Estoy ahora mismo que me ahogo, nunca ha habido nada aquí y hoy me la han liado”. Así se expresa un responsable del restaurante de la localidad de Aljucer, en Murcia, que este sábado era escenario de una violenta reyerta por parte de miembros de dos familias enfrentadas que casualmente habían reservado mesa en el mismo establecimiento para comer.

“Son gente que aquí nunca vienen, había tres y tres en cada mesa, se vieron y comenzaron a increparse”, relata el hombre por teléfono a LA OPINIÓN, momentos después de que la Policía se marcharse del local llevándose “a cuatro detenidos”, calcula el dueño.

"Les dije: 'señores, váyanse ustedes del restaurante'. Y me querían matar a mí", cuenta el hombre

Uno de los grupos estaba comiendo al aire libre y el otro dentro del restaurante, pero se vieron y comenzó la pelea. Cuando el propietario se percató de la violenta riña y les pidió que se fuesen, fue amenazado de muerte, rememora él mismo. “Les dije: ‘señores, váyanse ustedes del restaurante’. Y me querían matar a mí”, manifiesta.

Afortunadamente, el hombre no llegó a ser agredido. Aunque primero eran apenas media docena de personas las implicadas en la pelea, avisaron a allegados, que se desplazaron rápidamente al local. “Se han pegado, uno llevaba un destornillador y otro dicen que una pistola, pero yo no la he visto”, apunta el testigo

Desde el establecimiento llamaron a la Policía y al lugar se movilizaron rápidamente varios agentes, que procedieron a la identificación de los participantes en la reyerta y procedieron al arresto de varios de ellos.

A tiros en la puerta de otro bar

Otro establecimiento hostelero de Murcia era escenario, hace apenas unas horas, de un suceso violento. La Policía Local de Murcia arrestaba a un individuo, cuya identidad y edad no han sido facilitadas, que, presuntamente, se habría liado a tiros en la puerta de un bar de Murcia porque iban a cerrar y él no quería irse, informan fuentes policiales.

Los hechos tuvieron lugar pasadas las dos y media de la madrugada, en un local de la población de Sangonera la Verde que estaba a punto de cerrar, por la hora que era. Cuando los empleados comunicaron a los clientes que iban a echar la persiana, uno de ellos dijo que no quería irse y comenzó una discusión que fue subiendo de todo. Como el establecimiento acabó cerrando, el hombre se marchó y regresó al poco con una escopeta en la mano, con la cual, afirman los testigos, llegó a disparar.

Media docena de clientes que se estaban marchando estaban en el punto de mira de este sujeto, que, afortunadamente, no llegó a alcanzar a nadie.

Emergencias recibía una llamada en la que se alertaba de los disparos, y fue cuando la Policía Local se puso en alerta. Cuando los municipales se personaron en el lugar, procedieron al arresto del sospechoso, el cual había sido retenido por testigos, para que no huyese.

El sospechoso fue trasladado al Servicio de Urgencias de Atención Primaria (Suap) y de ahí a un hospital, ya que se quejaba de que los clientes que lo habían reducido le habían hecho daño.

La Policía cree que el caso está relacionado con otro aviso que entraba, también de madrugada, y en el que se alertaba del robo, en Algezares, de un coche que llevaría en el maletero una escopeta.