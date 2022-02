No pintan bien las cosas para el productor José Luis Moreno a la luz de las conclusiones a las que llega la Guardia Civil en un extenso informe que ha preparado sobre su actividad presuntamente delictiva, al que ha tenido acceso este diario. Entre sus conclusiones figura un presunto blanqueo de dinero a través de la simulación de contratos de préstamo, como el que firmó en febrero de 2020 con la misma empresa de cruceros en Maldivas que él mismo anunciaba en 2014, lo que resulta cuando menos difícil de justificar.

Él mismo, a través de su canal You More TV, promocionaba un crucero con la empresa Crown Maldives en "un rincón en el cielo," que se debe disfrutar en "un barco que es un hotel de cinco estrellas", con profesionales de actividades deportivas, como la pesca de altura, aunque confiesa que a él no le gusta, y el buceo. Lo sorprendente es que el anuncio es de 2014 y las reservas debían hacerse a través de su canal, cuando el contrato en el que se acuerda el préstamo de 2,7 millones de euros a Hassan Shareef es de 1 de febrero de 2020.

Shareef firma como prestatario en nombre de Submaldives PVT para la adquisición de un barco denominado Maldives Crown. El contrato es por 18 meses con un interés anula del 5% que se abonará con el principal al vencimiento del préstamo en un pago único. Se estipula que en caso de que no se devuelva el dinero, el prestamista, Moreno, pase a ser copropietario del barco que ya anunciaba seis años antes a través de su canal de You Tube.

Los investigadores destacan que el barco fue diseñado y construido por Ali Raseef, Stefania Odone, Judith de la Rosa y el prestatario Hassan Shareff, por lo que parece difícil que sea para la adquisición del mismo, pese a lo que afirma el contrato. Además, consideran clave que un contrato privado de préstamo por un importe de semejante envergadura, como son 2,7 millones de dólares, debería haber sido revisado por expertos y carecer de los errores tipográficos que presenta.

En este informe, remitido al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, la Guardia Civil incluye los nuevos indicios que acreditarían la relación de Moreno con el actor y director Santiago Segura, del que se habría servido en 2017 para firmar el contrato de una serie con TVE, dado que sus deudas con Hacienda no se lo permitirían.