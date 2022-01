Una mujer de 52 años de edad, Joana Beatriz, se defendía este sábado del hombre que intentó atracar a punta de cuchillo su comercio en Cartagena y lo llegó a lesionar con el cuchillo que él llevaba, para intimidarla a ella, informan fuentes policiales.

Los hechos tuvieron lugar poco antes de las tres de la tarde, en la calle Ángel Bruna de Cartagena, ubicada en el centro de la ciudad portuaria, junto a los juzgados.

Según explicaron fuentes cercanas al caso, el sujeto, que portaba un cuchillo, se disponía a atracar una tienda de compraventa de oro, cuando la persona que regentaba el establecimiento le hizo frente. Hasta el punto de que logró reducirlo.

Al lugar se movilizó una ambulancia, cuyos sanitarios asistieron tanto a la víctima del atraco como al individuo que presuntamente se disponía a cometer el delito. La mujer presentaba un golpe en la cabeza y se fue por sus propios medios al hospital, ya que le dio ansiedad tras el episodio.

"Cuando le conseguí quitar el cuchillo, él me dio con un extintor en la cabeza", dice la mujer

El sospechoso es un varón de 22 años que presentaba un corte en la cara. Su estado no revestía gravedad. Fue arrestado por la Policía Nacional como presunto autor de un delito de robo con violencia.

Según contó después la mujer a LA OPINIÓN, el chico entró a la tienda sobre las dos y cuarto y es estuvo un buen rato mirando joyas. “Hasta que empezó a pedirme productos cada vez más caros y de repente sacó el cuchillo y amenazó con matarme”, detalló.

“Estuvimos forcejeando con el cuchillo y yo no pude ver si lo herí o no. Cuando se lo conseguí quitar, él me dio con un extintor en la cabeza”, manifestó.

“Después yo intenté esconderme y él quedó tirado en el suelo de la tienda hasta que me dijo que llamara al 112”, prosiguió Joana Beatriz. Aunque la puerta estaba abierta, dice la dependienta, el joven no se fue: permaneció en la tienda hasta la llegada de los sanitarios y Policía.