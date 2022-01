El abogado defensor de Javier Alejandro M. D. C., el médico que operó a Sara Gómez, la mujer de 39 años que murió en Año Nuevo tras un mes en la UCI después de someterse a una lipoescultura, ha enviado un recurso al Juzgado de Instrucción número 2 de Cartagena en el que pide que se revoque la orden de busca y captura contra el cirujano después de que ayer no acudiera a declarar y la jueza ordenara su detención.

El investigado no apareció este martes en el juzgado de Cartagena, donde estaba citado para declarar a las diez de la mañana. Al ver que el médico no aparecía, algunos de los amigos y parientes de Sara expresaron su temor de que se hubiese ido a Chile (tiene doble nacionalidad) y la jueza ordenó que lo detengan. La defensa del médico asegura que éste se encuentra en la Región y no ha escapado, así como que está dispuesto a presentarse en los juzgados y declarar.

El recurso del abogado explica que el cirujano no acudió ayer a declarar porque se encontraba fuera "a consecuencia de la presión social y continuo acoso e incluso amenazas a él y a su entorno, desde fecha anterior al Fallecimiento de Doña Sara", pero apunta que ahora "está de vuelta".

La familia afirma que hay más víctimas

Los que sí fueron ayer a la ciudad portuaria fueron los allegados de la fallecida, que están dispuestos a acudir «al Congreso de los Diputados» para que se les escuche.

Ezequiel Nicolás, expareja de Sara y portavoz de la familia, anunció que él mismo, como padre del hijo menor de la fallecida, se personará en el juicio. «Quiero que todos (los responsables) se sienten en el banquillo a declarar», ha comentado Nicolás, que no descarta que la denuncia se extienda a más personas vinculadas a la intervención quirúrgica. La cual tuvo lugar en un quirófano alquilado de la clínica Virgen de la Caridad, en Cartagena.

El mismo Nicolás colgaba en Facebook unos mensajes de una mujer que ha contactado con él para explicar que es víctima del mismo médico. «Buenos días, señor, estoy de nuevo ingresada, ayer empecé a vomitar sangre. Creo que tiene usted razón, tengo todo para que con mi denuncia este hombre no esté en la calle». Así reza el texto difundido por el hombre, que explica que a esta persona «hace menos de seis meses la operaron, entre dos cirujanos. Sí, estaba él». «Paremos esta carnicería», sentencia.

Ezequiel aprovechaba sus redes sociales para dar a conocer que el hijo pequeño de Sara quiso despedirse de su madre. El pequeño «decidió entrar a ver a su madre, que estaba tapada en el tanatorio pero él quería verla y despedirse: entramos y abrieron el cajón, tenía mucho miedo». «’Estás preciosa, mamá, te amo’, fueron sus palabras», compartió el hombre en La Voz de Sara, la plataforma que han creado en Facebook para visibilizar tanto este como otros desastres de estética que han acabado en tragedia.

Fallo multiorgánico irreversible. Es la causa de la muerte de Sara, madre de dos hijos, según refleja el informe de la autopsia, explican fuentes cercanas al caso. Este documento forense ya obra en poder del Juzgado.