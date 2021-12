La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a un año y seis meses de cárcel y multa de 1.080 euros a cada uno de los tres hombres que fueron acusados de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros por no haber dado de alta en la Seguridad Social a 19 trabajadores que tenían en un almacén de ropa.

La sentencia señala que los acusados, un español y dos magrebíes, admitieron los hechos al comienzo del juicio y se conformaron con cumplir la pena pactada por la fiscalía y sus defensas.

Con su reconocimiento, los acusados admitieron que los trabajadores, todos ellos magrebíes, prestaban sus servicios en un almacén de clasificación de prendas de vestir ubicado en la carretera que une Balsapintada y Fuente Álamo.

La sentencia declara probado que no solo no estaban dados de alta en la Seguridad Social, sino que, también, no habían recibido ningún curso de formación en materia de prevención de riesgos en el trabajo.

El tribunal ha dejado en suspenso el cumplimiento de la pena de prisión por tres años a condición de que durante ese tiempo no vuelvan a cometer ningún otro delito.