El jurado popular tuvo claro que Juan José O. S., el hombre acusado de matar a su madre de 67 años a golpes con una báscula en verano de 2020 en Murcia, sí es imputable del crimen que cometió y que él mismo confesó, primero a la Policía que acudió a su casa y lo detuvo y luego en la sala de la Audiencia Provincial de Murcia, donde arrancó su juicio.

Tras el veredicto, la Audiencia ha dictado su sentencia. El fiscal, Antonio Maestre, propuso para Juan José su traslado a un psiquiátrico, por un máximo de una década, y tres años y medio de cárcel con posterioridad, tal y como se recoge en el artículo 99 del Código Penal. Y es la sentencia que ha sido dictada. El jurado dictaminaba que Juan José tiene una eximente incompleta, por lo que tiene sus facultades disminuidas considerablemente, pero no anuladas.

La sentencia le obliga a indemnizar con 100.000 euros a su hermana, dentro de la responsabilidad civil.

La víctima fue agredida por su hijo con una báscula en la casa familiar y falleció un mes después en el Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia como consecuencia del traumatismo craneoencefálico sufrido por los golpes. “Yo la he matado, le he lanzado el peso y la he pateado en el suelo con las botas hasta matarla”, declaraba en la sala.

El propio Mariano Bo, preguntado por esta Redacción, explicaba hace unos días que estaba "absolutamente satisfecho con la sentencia", así como con "la institución del jurado". "Es uno de los jurados que más ha preguntado y más ha intervenido, por lo que refuerza totalmente mi idea de la institución del jurado". El letrado ha querido agradecer así la participación de sus miembros en este caso: "Han hecho muchas preguntas, han estado muy activos y ojalá hubiese muchos más delitos juzgados por el jurado".