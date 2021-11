La frase ‘sin cadáver, no hay delito’ no es verdad: se puede condenar sin cuerpo, con un cúmulo de circunstancias culpabilizadoras o una prueba biológica, por ejemplo. La Audiencia Provincial de Murcia acogerá en diciembre el juicio contra un vecino de Cartagena, Agustín S. M., que se sienta en el banquillo acusado de matar a su novia, Lola Sandoval. Cuyo cuerpo aún no ha sido hallado por la Policía Nacional. La Fiscalía ha pedido penas que suman 15 años y cinco meses de prisión para este sujeto.

El procesado, Agustín S.M., será juzgado por un jurado popular en lo que está considerado como un crimen machista que fue cometido en una fecha que no se ha podido determinar, pero, en todo caso, posterior al 21 de octubre de 2018. Pese a no haber restos mortales, el sospechoso está acusado de un delito de homicidio y de otro de profanación de cadáver, confirman fuentes judiciales. Las conclusiones provisionales del fiscal, a las que ha tenido acceso Efe, indican que ambos se conocieron al coincidir en el centro al que acudían para desengancharse del consumo de alcohol y que pasaron a convivir en el domicilio del acusado en diciembre de 2016. Afirman, asimismo, que Agustín, presuntamente siempre, mantuvo una relación de dominación sobre ella, hasta el punto de que la alejó de su familia y de su entorno y no la dejaba salir sola a la calle, incomodándole mucho las veces en que lo hizo cuando ella aprovechó la circunstancia de encontrarse sola en el domicilio. Añaden las conclusiones provisionales que en fecha no concretada le causó la muerte, no especificándose por la acusación estatal cómo lo hizo, aunque sí señala que posteriormente, con un cuchillo de cocina y una sierra procedió al descuartizamiento, para meter los restos en el arcón frigorífico. Luego los arrojó a un contenedor de basura, mientras que la familia de la víctima había denunciado su desaparición el siete de enero de ese mismo año. Funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, que declararán en el juicio como testigos, procedieron a su detención el doce de octubre de 2019. El ministerio fiscal pide, además de la citada pena de prisión por un delito de homicidio y otro de profanación de cadáver, indemnizaciones para los tres hijos de la víctima y sus seis hermanos que suman 231.000 euros. A Lola Sandoval, natural de Cieza y madre de tres hijos («a los que amo y me aman con locura», escribía en su última publicación en redes sociales. Se le pierde la pista en la Navidad de 2018 en la ciudad de Cartagena. SOS Desaparecidos difundió la foto de la mujer y como fecha oficial de la desaparición puso el 25 de diciembre de 2018. Casi un año después, su compañero sentimental, Agustín, era detenido y confesaba ser el autor del crimen. Profesionales de la Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía se movilizaban a Barrio Peral e inspeccionaban a fondo la vivienda en la que convivía la pareja, donde Agustín admitió haber descuartizado el cuerpo de su novia. Los investigadores hallaban restos de sangre, pero no el cadáver. Dar con el paradero de Lola dependía, casi exclusivamente, de la declaración del propio Agustín. Declaración que iba cambiando: si primero admitió haber asesinado, durante una pelea, a la que era su novia, luego alegó que se la encontró ya sin vida y se limitó a ocultar un cadáver. Que él no asesinó a nadie.