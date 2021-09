Un joven trans de 21 años ha hecho pública en sus redes sociales la agresión que sufrió por parte de otro joven tras llamarles "guapis todes" (término sin referencia de género, es decir, inclusivo, equivalente a guapos), según ha adelantado À Punt NTC. Según el relato de Axel, los hechos tuvieron lugar el pasado lunes por la noche en la avenida Blasco Ibáñez de Valencia, a la altura de la plaza Honduras.

Al parecer, tal y como ha relatado a Levante-EMV, diario perteneciente al mismo grupo de comunicación que este medio, "me disponía a tomar algo la primera noche sin toque de queda junto a un amigo y un grupo de seis personas me agredió". Iba con un amigo por la calle y el joven se dirigió a un grupo de chicos a los que les dijo "Qué guapis sois todes" (forma inclusiva de decir "qué guapos sois todos"). En ese momento, uno de los seis jóvenes del banco reaccionó de forma agresiva, preguntándole si le estaba llamando maricón. A partir de ahí comenzó una discusión en la que, según el relato del joven agredido, acabó marchándose pero su acompañante se quedó: "Cuando me fui, me dieron un puñetazo por la espalda y cuando volví a por mi compañero, me dieron otro puñetazo en la boca", ha manifestado desde el mismo médico, donde se encontraba para hacer un parte de lesiones que adjuntará a la denuncia que pondrán en la Policía.

La paliza, según el parte médico, le produjo un hematoma de 10 centímetros en el muslo izquierdo, un hematoma de cinco centímetros en el antebrazo izquierdo y una contractura muscular en el trapecio: "Tengo la espalda reventada y la nariz con un edema y contusionada", ha declarado.

"Anoche me reventaron la nariz con unas cuantas hostias y el chaval me persiguió por decirle que somos todis guapis, creyendo que le estaba diciendo gay y vino a pegarme como un loco", ha escrito en sus redes sociales. Según ha afirmado el joven a la televisión pública valenciana, denunciará los hechos ante la policía.