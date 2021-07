Dos jóvenes de 21 y 26 años de edad fueron detenidos la pasada madrugada acusados de una agresión sexual a una chica en la playa de la Malvarrosa de Valencia a la que amenazaron con un arma blanca. Los sospechosos trataron de escapar después de que la víctima pidiera socorro y unos testigos alertaran al teléfono de emergencias. Incluso uno de ellos se introdujo en el agua e intentó dar esquinazo a la policía nadando, siendo necesaria la participación de la lancha de bomberos en su búsqueda.

Finalmente uno de los presuntos autores de la agresión sexual fue detenido en las proximidades del paseo de Neptuno, mientras que el segundo, que trató de huir a nado, fue capturado por dos agentes de la Policía Local de Valencia que se metieron en el agua para sacarlo prácticamente en el límite con la playa de la Patacona.

Los hechos ocurrieron en torno a las cinco de la madrugada de ayer cuando dos jóvenes asaltaron a una chica en el paseo de Neptuno y se la llevaron por la fuerza y bajo amenazas a la arena para agredirla sexualmente. Mientras uno la amenazaba con un cuchillo el otro la sujetaba fuertemente para evitar que se resistiera.

Dos mujeres que estaban en una terraza próxima al lugar, al escuchar los gritos de la joven y ver cómo dos personas se la llevaban por la fuerza, alertaron inmediatamente al teléfono de emergencias 112. Al lugar acudieron rápidamente agentes de la séptima unidad de la Policía Local de València y de UCOS.

Los dos sospechosos huyeron al ver llegar las patrullas, pero uno de ellos no llegó muy lejos, al ser alcanzado por el todoterreno de la unidad de playas. No obstante, el otro ofreció más resistencia y trató de escapar nadando. Tras una persecución en la que fue necesario la colaboración de la lancha de bomberos, el presunto violador fue reducido por dos agentes que se lanzaron al agua a por él. Los agentes extremaron las medidas de prevención al observar que portaba un objeto plateado y que podría tratarse del arma blanca empleada para intimidar a su víctima. El arma finalmente no pudo ser localizada y ambos fueron detenidos por un delito de agresión sexual. La víctima fue trasladada a un hospital, donde un forense evaluaría el alcance de las lesiones.