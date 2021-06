A mediados de marzo de este año, Antonio P., vecino de Murcia, llegaba por su propio pie a los juzgados de Ronda de Garay, donde está la sede de la Audiencia Provincial, tribunal que lo juzgaba por haber abusado, al menos una vez, de su hija pequeña mientras le cambiaba los pañales. Ya ha salido la sentencia. Y lo han absuelto.

Aunque el tribunal considera probado que la niña "presentó enrojecimientos e irritaciones en la zona vulvar y anal", apunta que "la causa no se ha podido determinar con precisión" y que no queda demostrado "que los mismos se debieran a actos desplegados por su padre".

La madre de la menor ejerció la acusación particular y presentó, por ejemplo, un vídeo en el que la niña, a las preguntas de la mujer, contesta que su padre le limpia "el chochete" con el dedo, gesticulando de una forma algo diferente a cómo describe la limpieza que le hace su abuela o su tía. "Esa grabación no resulta espontánea, ni en su ejecución, ni en la forma que la madre pregunta a la niña, siendo evidente que la madre trata de obtener de su hija una manifestación determinada, desconociéndose el grado de influencia previa por parte de la madre sobre la hija al respecto", sostiene la Audiencia Provincial. Hay más vídeos, además de informes médicos de la menor, y el tribunal apunta que no hay pruebas de que el padre abusase de ella.

La Fiscalía pedía seis años de prisión para este sujeto. Consideraba el Ministerio Público que sí había indicios suficientes para estimar que el individuo hizo tocamientos a la pequeña, que no había cumplido los 3 años de edad, en sus genitales.

El día de la vista, el sospechoso se presentó en los juzgados arropado por allegados, entre ellos su padre, que no estaba citado como testigo, pero esperó en el pasillo a que compareciera su hijo. Comparecencia que se hizo a puerta cerrada: el tribunal consideró que no procedía designar una audiencia pública para proteger a la pequeña.

El encausado siempre negó ser inocente.