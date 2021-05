Ocho puñaladas mataron a Isabel hace catorce años en su domicilio de La Aljorra, en Cartagena. Antes de expirar, la vecina, de 42 años de edad, pudo decir el nombre de su asesino a uno de los agentes de la Guardia Civil que había acudido en su auxilio. El testimonio de la propia víctima, por boca de este agente de la Benemérita, se escuchaba, dos años después, en el juicio que se celebró contra este asesino machista, Hamid, que acabó condenado a 18 años de cárcel.

Isabel es una de las 31 mujeres víctimas de violencia de género que ha habido en la Región desde que se tienen registros de esta lacra, según los datos que proporciona la Delegación del Gobierno en Murcia. La última fue Saloua, a la que mató su esposo en Águilas: ella quería divorciarse y él, Abdellatif, le disparó en el corazón. Antes, había mandado a sus dos hijos a la playa.

A Saloua la mataron a finales de agosto de 2020. Sólo unos días antes, Rosalía F. M., de 62 años, que permanecía en Cuidados Intensivos desde que su marido, en julio, le reventó la cabeza a golpes con un martillo en su casa de Cartagena, expiraba en el hospital. Después de agredirla, el sujeto, de nombre Juan, llamó a Emergencias. Esperó en el mismo domicilio a que llegase la Policía, que lo detuvo, ensangrentado.

Los hombres que presuntamente (dado que todavía no han sido juzgados) acabaron con las vidas de Saloua y Rosalía fueron mandados a prisión provisional como supuestos autores de un crimen machista.

En 2018, Doris, que había huido de la violencia de su Colombia natal, murió cosida a cuchilladas por su esposo, Ezequiel, en el patio de su edificio de La Fama, en Murcia. El día anterior al crimen, la mujer había pedido información sobre cómo formalizar y tramitar un divorcio. Ezequiel sí ha sido juzgado: en la Audiencia Provincial, admitió ser el autor del apuñalamiento mortal. Reconocer los hechos le supuso una rebaja en la pena de cárcel, que se encuentra cumpliendo: le cayeron quince años.

Verano de hace dos años, en Beniel. La madre del pequeño Cristian avisó a la Policía después de que su ex no le devolviese al niño y fueron los agentes quienes encontraron en la casa los cuerpos sin vida del padre y el hijo pequeño. David S. O., apodado ‘El Cartagenero’, estaba condenado por maltratador (fue condenado por un Juzgado de Violencia contra la Mujer de Murcia a cuatro meses de prisión, por coacciones, pero no llegó a entrar en la cárcel) y tenía en vigor una orden de alejamiento de su ex, Laura. Pero no de Cristian, el menor de los hijos que ambos tenían en común. Al no tener antecedentes por atacar a los hijos, se mantenía el régimen de visitas. Cristian se considera víctima mortal por violencia de género ejercida contra su madre.