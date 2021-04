Los hechos tuvieron lugar sobre las seis de la tarde, cuando, por razones que se desconocen, un hombre perdió el control de su coche y se estrelló en Mazarrón.

Al lugar se movilizaron Bomberos del Consorcio, para sacar al conductor del automóvil siniestrado. En el accidente no se vio involucrado ningún otro vehículo. El conductor es un hombre de 59 años de edad, que fue atendido in situ y no precisó ser trasladado a un hospital, indican fuentes cercanas al caso.