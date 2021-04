Antonio del Castillo, padre de la joven sevillana por cuyo asesinato fue condenado Miguel Carcaño a 21 años y tres meses de cárcel, ha anunciado un recurso contra la decisión del Juzgado de Instrucción número cuatro de Sevilla de archivar las actuaciones incoadas contra Francisco Javier Delgado, hermano de Carcaño, a cuenta de las acusaciones en la que este le acusaba de ser el verdadero autor del crimen, toda vez que dichas diligencias fueron inicialmente archivadas en 2013 y fueron reabiertas en 2020 a petición de la familia de la víctima.

En declaraciones a EP, Antonio del Castillo ha manifestado que la familia de la víctima tiene ya decidido recurrir la decisión de dicha instancia judicial, plasmada en un auto fechado el pasado 15 de abril y susceptible de recurso de reforma y subsidiariamente de apelación. "Lo vamos a recurrir, porque no es coherente", ha indicado Antonio del Castillo respecto al auto, defendiendo que le asiste "la razón" a la hora de demandar que se profundice en la mencionada línea de investigación.

En el auto de reapertura de aquellas diligencias archivadas por primera vez en 2013, recordémoslo, el juez instructor acordaba "comprobar la veracidad" de la nueva documentación aportada por la familia de la víctima, según la cual para conseguir una hipoteca de 108.000 euros respecto a la vivienda de la calle León XIII donde fue cometido el crimen, fueron "falsificados" documentos como "nóminas, la vida laboral o declaraciones de la renta".

Merced a ello, la familia de Marta del Castillo atisba un "posible fraude de falsificación de documentos" que a su juicio daría veracidad a la séptima versión de los hechos manifestada por Miguel Carcaño, con la que aseguraba que fue su hermano quien mató a la joven en el marco de una discusión por dicha hipoteca.

El informe de la Policía Nacional

En ese sentido, y en el nuevo auto emitido por el Juzgado de Instrucción número cuatro de Sevilla, el juez Álvaro Martín explica que en el prolijo informe elaborado por la Policía Nacional respecto a la documentación aportada y la reapertura de esta línea de investigación, --entregado el pasado 3 de febrero y de unas 200 páginas--, "se plantea como hecho relevante que el que el 2 de junio de 2008, Miguel Carcaño y su hermano suscribieron un préstamo hipotecario que les era imposible afrontar, de modo que contrataron un segundo préstamo con el fin de cancelar el anterior, para cuya obtención se presentó una documentación falsa".

Según el informe, precisa el juez instructor, "tras estas maniobras, el inmueble ya hipotecado quedó a nombre de Miguel, que carecía de capacidad para hacer frente a la obligación crediticia contraída", si bien "probablemente, recibió una pequeña cantidad del total del dinero solicitado a crédito".

"La trascendencia penal de estos hechos, en lo relativo a la presentación de una documentación falsa para obtener un préstamo hipotecario, es evidente, aunque también lo es que estos hechos estarían prescritos", avisa el juez, exponiendo que tal "trascendencia penal no alcanza a ir más allá de este extremo, sin poder determinar que de todo ello se siguiese un ulterior enfrentamiento entre los hermanos, ni menos aún que este enfrentamiento se hubiese materializado el día de la muerte de Marta del Castillo, que sería lo que podría valorarse como un dato relevante a los efectos" de esta línea de investigación.

Sin "datos relevantes"

"Por más que los datos aportados permitan comprender el modo de vida de los dos hermanos previo a los hechos, no alcanzan a establecer dato relevante para este procedimiento", insiste el juez, invocando el auto de 26 de mayo de 2013, que ya abordaba "la hipotética pelea entre ambos hermanos en el momento de producirse los hechos y se señalaba que Francisco Javier Delgado no negó, en términos genéricos, que pudo haber tenido alguna discusión por motivos económicos con su hermano", toda vez que "cuestión distinta es que precisamente fuera aquel día, y no otro, y que esas diferencias fueran el detonante de la brutal reacción" que le atribuía Carcaño.

Así, el magistrado concluye que "las indagaciones practicadas no han aportado elemento alguno que lleve a comprobar el lugar de ubicación del cuerpo de la víctima, ni a establecer la posible participación de terceros en los hechos investigados, sin que la mera declaración del penado Miguel Carcaño, cuya credibilidad está totalmente destruida por los diversos cambios que ha venido dando en sus versiones, en las que ha hecho gala del mayor desprecio hacia el sufrimiento de la familia y hacia la verdad, pueda mantener por sí mismas las actuaciones".

Por eso, el juez instructor ordena el nuevo sobreseimiento de estas diligencias, en este auto paralelo a otro auto, en este caso correspondiente a la pieza relativa a la búsqueda del cadáver de Marta del Castillo, en el que también merced a la petición de la familia de la víctima, ordena librar toda una serie de oficios en demanda del teléfono móvil de Carcaño y de los "datos crudos" de dicho teléfono y de los terminales telefónicos de la víctima, de Francisco Javier García, alias el 'Cuco' y condenado por el encubrimiento del crimen; del hermano de Carcaño y de otras personas otrora incluidas en la investigación, al objeto de elaborar un "informe".