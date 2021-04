El ataque de Norbert Feher, conocido como Igor el Ruso, a sus tres víctimas fue sorpresivo. Así lo han señalado en la mañana de este jueves los forenses del Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA), Gustavo Sierra y Dolores Ramón, durante la cuarta sesión del juicio con jurado contra el paramilitar serbio, quien afronta la prisión permanente revisable. Estos facultativos han resaltado la gravedad de los disparos porque “no hubieran sobrevivido aunque hubieran estado a lado del hospital”.

De hecho, calificaron las muertes de “inmediatas e inevitables”, especialmente en el caso del ganadero José Luis Iranzo, de 40 años, ya que uno de los disparos le atravesó el corazón, por lo que falleció casi en el acto.

El guardia perteneciente al Equipo Roca Víctor Caballero, de 38 años, fue el que más disparos recibió: siete, en total. El primero de ellos fue por la espalda y en el glúteo, que provocaron una fractura en la pelvis que le llevaron a caer de forma inmediata al suelo. Una forma de abatir a la víctima de Igor el Ruso propia de su experiencia paramilitar que, según los forenses, se repite en el caso del otro agente fallecido, Víctor Romero, de 30 años. Recibió cuatro disparos, los primeros de ellos por la espalda. Las balas le provocaron varias fracturas, incluida una muy grave en fémur derecho que desencadenó una importante hemorragia.

Levantamiento del cadáver

El levantamiento del cadáver es una diligencia ordenada por el juez o jueza de guardia y que lleva a cabo la comisión judicial junto a la Policía Judicial. Esa es la teoría, pero en el caso del triple crimen de Andorra no se puso en práctica de esta forma dejando claro, de nuevo, la falta de medios personales y materiales que la Guardia Civil tenía. Uno de los agentes ha reconocido que ante la “imposibilidad de custodiar el cadáver de Iranzo” decidieron llevárselo en el vehículo oficial al centro de salud. Fue allí donde la jueza instructora y los forenses le vieron por primera vez.

Ha sido en la cuarta sesión del juicio con jurado popular constituido en la Audiencia Provincial de Teruel contra Norbert Feher, conocido como Igor el Ruso, y que se sienta en el banquillo por el asesinato del ganadero José Luis Iranzo y los agentes del instituto armado, Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero.

Este mismo miembro de la Guardia Civil también ha destacado que nada más llegar al masico del Saso se encontró a José Luis Iranzo ya cadáver y decidieron levantarlo porque también corría peligro su vida porque no sabían si el sospechoso estaba en las inmediaciones o no. Lo comunicó por la radiofrecuencia propia de la Benemérita, si bien, tal y como ha reconocido, no puede asegurar que llegara la información por los problemas de cobertura de la zona. De hecho, en la segunda sesión de la vista oral un miembro del Equipo de Policía Judicial del puesto de Alcañiz admitió que fue la jueza la que les llamó porque se había enterado por la prensa.

En el caso del levantamiento de los agentes fallecidos, que estaban en el masico del Zumino, el capitán jefe de Alcañiz señaló que hizo el levantamiento de los cuerpos porque tenía el convencimiento de que había un hilo de vida. Una circunstancia que contrasta con lo señalado por los forenses, quienes vieron por primera vez los cuerpos en una sala del centro de salud de Andorra.