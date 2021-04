La Policía Nacional detuvo ayer a un médico de 31 años por presunta violencia de género y amenazas de muerte. Los hechos transcurrieron sobre las 14:30 horas, cuando los agentes observaron, a través del circuito de cámaras de seguridad de la comisaría de El Carmen, cómo un hombre impedía a una mujer el acceso al edificio. Cuando los agentes se dirigieron a la puerta de las dependencias policiales, la mujer les indicó que quería denunciar a su marido porque la había agredido.

En una entrevista posterior, la presunta víctima explicó a los agentes que mantenía una relación con el detenido y que la discusión había comenzado cuando le comentó su intención de separarse. En ese momento, explicaba ella, el detenido comenzó a insultarla y a gritarle: "No tengo tiempo para separarme, quiero tener un hijo contigo, y no tengo tiempo de buscarme otra, voy a intentar tener un hijo contigo y si no podemos porque eres estéril, te mato”.

La discusión siguió al día siguiente, cuando el presunto agresor comenzó, según explica la presunta víctima en la denuncia, a empujarla y a gritarle “Eres una puta y una mierda”, cogiéndola del cuello. Mientras, ella trataba de zafarse y defenderse con una botella de aceite. El detenido continuó abofeteándola y gritándole: “Lo que te estoy haciendo te lo mereces”. Según la víctima, no era la primera vez que se producían estos malos tratos, aunque nunca había decidido denunciarlos.

Acto seguido, los agentes arrestaron al presunto agresor por delitos relacionados con la violencia de género y amenazas de muerte.