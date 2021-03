«No sé muy bien cómo empezar mi relato. Quiero denunciar que he sido víctima de abuso sexual por parte de este psicólogo y también de maltrato psicológico». Así arranca el escrito que remitió al Colegio Oficial de Psicólogos de la Región una joven, de 33 años de edad, que durante dos fue paciente del doctor que fue detenido por la Policía Nacional y ahora está investigado por un Juzgado de Murcia por abusos sexuales, lesiones y estafa a varias personas, entre ellas esta mujer.

En su testimonio, la chica explica que todo empezó cuando «un día me pidió que me sentase en sus rodillas: lo hice y me puse nerviosa. Me fui desconcertada de allí, pero, al llegar a casa, pensé que tal vez si me dejaba llevar yo mejoraría». Fue el principio del terror que, afirma, vivió. Durante las sesiones, «me tocaba el pecho y los genitales, y me dijo que teníamos que hacer el amor».

Asegura la joven que pasó un mes «trabajando para él sin retribución económica» en la consulta y que «entre paciente y paciente, se acercaba a mí y me besaba o me tocaba».

«Podría escribir una lista sin fin de situaciones que me hacía vivir y me procuraban un dolor profundo y desequilibrio mental: las últimas semanas, yo no existía, estaba anulada, incluso pensé que había perdido la capacidad de hablar», desgrana la víctima, que sentencia que «este hombre es un monstruo que se aprovecha de la vulnerabilidad de las personas».

«He sufrido lo indecible y no deseo a nadie una situación similar, por eso pongo esta denuncia», subraya la mujer, que sostiene que «la consulta de este psicólogo esconde una secta coercitiva en su interior y prácticas sexuales con pacientes», de las cuales ella tuvo conocimiento cuando habló con otras personas que habían acudido también a terapia y compartieron lo que tachan de «calvario» y ya es un caso judicializado.

El sospechoso se encuentra en libertad con cargos y, aunque el Colegio de Psicólogos abrió una investigación, fuentes cercanas al caso indican que continúa ejerciendo y con su clínica abierta.

No descartan que haya más víctimas

La Policía Nacional no descarta que haya más víctimas de este doctor, un hombre que ahora tiene 60 años de edad y abrió su clínica en Murcia en los años 80. Lo que sí admiten los investigadores es que hay dificultad en aportar pruebas de conductas que, de haberse producido, serían ya antiguas en el tiempo. Algunos delitos, además, podrían haber prescrito.

En lo que coinciden las personas que sí han dado el paso de denunciar es en que este doctor, presuntamente, las «aísla» e incluso «provoca el rechazo de los pacientes hacia sus familiares», con el fin de que su influencia como doctor sea mayor.