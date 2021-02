«Nos entraron este verano. La casa, que era de mis abuelos, estaba cerrada, y nueva por dentro. La teníamos ya puesta en venta, pero no la compraban por la zona en la que está». Así se expresa Alicia, a propósito de su propiedad en la calle San Fermín, en Espinardo, una vivienda okupada hace unos meses y empleada ahora, según le han dicho los vecinos, como escenario de fiestas en tiempos de pandemia.

Cuando se vieron con la sorpresa de que el que fue el domicilio de sus abuelos tenía inquilinos ilegales de un día para otro, «intentamos hablar con ellos, para que salieran de la casa, pero ellos nos dijeron que no tenían dónde vivir», rememora Alicia, que añade que quienes entraron entonces en la vivienda vacía eran «dos chicos jóvenes, una pareja, con un bebé y otro en camino».

Afirma la dueña de la casa que ya han puesto el caso en conocimiento tanto de la Policía como del juzgado, aunque asume que el proceso para desalojar a los okupas puede llevar tiempo. Lo que acontece ahora lo sabe por lo que le llega de otros vecinos, ya que «nosotros no vivimos en la zona, aunque conocemos a familias que sí están ahí, y que son las que están pagando el pato».

Estos residentes le han dicho a Alicia, por ejemplo, que hay una plantación de marihuana en su jardín. «Está todo denunciado», insiste la mujer, que asegura que «hay más viviendas okupadas en la zona».

Sostiene Alicia que el sábado 6 de febrero fue en casa de sus abuelos donde, hasta altas horas de la madrugada, se dieron cita decenas de personas para celebrar el compromiso de una joven pareja. Aquel día la Policía Nacional tomó el barrio, con un despliegue que disuadió a los presentes que festejaban primero en la calle, vestidos de gala, y luego, según Alicia, siguieron de juerga en su propiedad. Algo que, insiste, sabe porque se lo dijeron.

Cuando hay jarana en el barrio, la Policía acude, pero no arresta a nadie, algo con lo que los vecinos se muestran disconformes. Recuerdan fuentes policiales que hacer una fiesta no es delito: es una infracción a la normativa anticovid, que se ha puesto de forma coyuntural, debido a la pandemia. A los infractores se les puede proponer para sanción, en todo caso, y es la Consejería de Salud el organismo competente que decida si finalmente estas personas son multadas o no.

Con la ley en la mano

El mes pasado, el Gobierno cambiaba la ley y prohibía desahuciar a okupas si actuaban sin violencia. En estos momentos, la okupación sigue sin tener cobertura jurídica en las primeras o segundas residencias. En el caso de Alicia, su casa era una propiedad cerrada donde, según explica ella misma, no se había dado de alta ni el agua ni la luz.

Precisamente el PP lleva hoy al Congreso de los Diputados una ley anti ‘okupas’ con penas de cárcel, veto al empadronamiento y protección a vecinos.

Es la norma que Pablo Casado anunció en julio para recuperar el delito de usurpación, con penas de uno a tres años de prisión, y facilitar a la Policía poder echar a los okupas en un máximo de 48 horas.

La Policía acude con celeridad a las llamadas que recibe por problemas de okupación, pero, con la norma en la mano, y más habiendo menores, como en la casa de Alicia, tiene las manos atadas: no puede sacarlos.