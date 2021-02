Un joven de 25 años de edad resultó herido este martes por la mañana al sufrir un accidente laboral en una empresa de Baños y Mendigo, en Murcia, indican fuentes cercanas al caso.

Los hechos tuvieron lugar poco después de las diez de la mañana, en una compañía ubicada en la carretera de San Javier, cuando al chico le cayeron encima unos palets de madera.

Como consecuencia del accidente, el trabajador sufrió lesiones en una pierna y, cuando se dio aviso al 112 del caso, no sabía aún si la tenía fracturada. El joven, no obstante, se encontraba consciente y no había quedado atrapado.

El protocolo marca que el siniestro sea comunicado al Instituto de Seguridad y Salud Laboral.