Un hombre pierde en tres horas a su mujer y su hija de 19 años por covid en Elche

Un hombre pierde a su mujer y su hija de 19 años en un intervalo de tres horas por culpa del coronavirus. Los hechos, que han ocurrido este domingo en Elche (Alicante), se han dado a conocer gracias a una publicación en Twitter de Julio Armas, un médico del servicio de urgencias del Hospital del Vinalopó en Elche.



El hombre se ha acercado al hospital para preguntar por unos papeles del seguro que le pedían y ha roto a llorar en la sala de urgencias. Julio Armas, el médico que se ha encargado de viralizar esta triste historia, cuenta que al ver al hombre "se nos ha caído el alma a todos".





Hombre de 55 años, acaba de fallecer su mujer y su hija de 19 años por COVID.

Viene porque el seguro le pide no sé qué papel y el no entiende.

Y nosotros tampoco entendemos como consolarle.

Se nos ha caído el alma a todos.

Y así pasan estos días de mierda que nos ha tocado vivir. — Julio Armas Castro (@julymed08) January 17, 2021

Historias del coronavirus

Los sanitarios, los más afectados

La epidemia del coronavirus lleva ya miles de contagios y muertes en todo el mundo y, aunque a veces no somos conscientes de la magnitud de esta enfermedad,El drama de este hombre de 55 años ha causado, y aunque los médicos no suelen hablar de pacientes en particular, tal y como cuenta Armas en una entrevista en la Cadena Ser, "hay historias que ayudan a otros a tomar consciencia de lo crítica que es la situación actual".El tuit del médico se ha vuelto viral en cuestión de horas, y ha recibido más de 28.000 'Me gusta' y más de 600 comentarios.La pandemia está generando que miles de sanitarios vivan a diario situaciones como esta, y como consecuencia, son los que representan un riesgo más elevado de sufrir enfermedades mentales a causa del coronavirus.Según un estudio realizado por investigadores del Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) y médicos del Hospital del Mar de Barcelona, un 28,1% de los sanitarios de España sufrieron depresión ; un 22,5%, trastorno de ansiedad; casi uno de cada cuatro, pánico; el 22,2%, estrés postraumático; y un poco más del 6%, abuso de sustancias.