La Guardia Urbana desaloja a más de sesenta personas de una fiesta en Barcelona

La Guardia Urbana ha desalojado este sábado por la noche a 67 personas que presuntamente celebraban una fiesta en un local de l'Eixample de Barcelona, en el marco de las restricciones por la pandemia.



Los agentes han denunciado al responsable del local y a los asistentes, que supuestamente no respetaban las medidas sanitarias frente a la Covid-19, han informado en un tuit recogido este domingo por Europa Press.



En el local había copas, botellas de alcohol y altavoces para celebrar la fiesta, que los agentes interrumpieron y desalojaron.





