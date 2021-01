Se entrega el hombre que profirió insultos racistas a una mujer en el Metro de Madrid

La Policía Nacional ha detenido este lunes a un hombre de 43 años después de que se entregara en la comisaría y se declarara autor de los insultos racistas contra una mujer en el Metro de Madrid, un episodio que fue grabado en un vídeo difundido en redes sociales.



Según han informado este lunes fuentes policiales, la investigación de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional culminó el viernes pasado con la identificación de este individuo, de nacionalidad española.



Cuenta con unas diez detenciones por diversos hechos como delitos contra la salud pública y malos tratos, según informan a Efe fuentes policiales.



El mismo viernes los agentes acudieron a su domicilio en Pozuelo de Alarcón, pero el hombre no se encontraba en casa y le dejaron la notificación.



No obstante, este lunes por la mañana se entregó en la Comisaría de Usera y posteriormente fue detenido como presunto autor de un delito de odio.



Las pesquisas se iniciaron al comenzar a circular en las redes sociales el vídeo, en el que se ve cómo un individuo de mediana edad, visiblemente nervioso y agresivo, se dirige a una de una mujer que viaja en el mismo vagón y reta también al resto de pasajeros.





?La Unidad Central de Ciberdelincuencia de @policia está trabajando en la identificación del hombre que protagonizó una agresión racista en el Metro de #Madrid



Por favor, si lo reconoces o tienes más datos sobre lo ocurrido, envía la información a?? redesabiertas@policia.es pic.twitter.com/cfmtXiAF95 — Policía Nacional (@policia) January 8, 2021

"Me cago en tus muertos sudaca, del más pequeño al más grande de tu raza. Sudaca de mierda", gritaba el hombre;; "a ver si alguno tiene los huevos bien puestos para decir algo", continuó.Según estas fuentes, se han abierto diligencias pero será necesario localizar a la víctima, una mujer que no aparece en la grabación y que, por el momento, no ha presentado denuncia.