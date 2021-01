BULO | Araceli, la primera vacunada en España, no ha muerto

No, no es cierto, Araceli Hidalgo, la mujer de 96 años que recibió la primera vacuna contra la covid-19 en España no ha fallecido. Así lo ha desmentido el periódico El Mundo después de que un montaje simulando su web de noticias, circulara por whatsapp asegurando que esta anciana residente de un centro de mayores en Guadalajara, hubiese muerto apenas 24 horas después de recibir el antídoto.

Este bulo ha sido difundido a través de la aplicación de mensajería instantánea sembrando la inquietud entre todos aquellos que lo han recibido. Además de difundir información falsa suplantando la identidad de un medio de comunicación, una noticia como esta fomenta el desconcierto.