Episodio racista en Canarias: "Que se baje la negra"

Las imágenes de un incidente ocurrido en una guagua de Arrecife durante el pasado puente de la Constitución está circulando por las distintas redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea. En el vídeo se puede ver a una usuaria del transporte público de la capital lanzaroteña, que exige -a gritos- a una mujer que se levante y ceda su asiento.

"Que se levante la negra", advierte, y amenaza con que va a llamar por teléfono a las autoridades. "¿Es negra, no? Que se levante la negra, es lo que he dicho", responde la mujer ante otros pasajeros de la guagua que salieron en defensa de la afectada. "Que se baje, que se baje", gritaron varias personas de la guagua, en defensa de la afectada. Según la concejala de Transportes de Arrecife, Ángela Hernández, la mujer que habla con el conductor se bajó en la parada siguiente.

La secretaria de Estado de Migraciones descarta que la mecha de la xenofobia prenda en las Islas de forma generalizada porque "ese no es el comportamiento del pueblo canario, que siempre ha sido muy solidario", según Hana Jalloul. En su opinión, las protestas registradas el fin de semana en Mogán en respuesta a la supuesta agresión a un joven por parte de un grupo de inmigrantes, y que resultó ser falsa, no irán más allá.

No obstante, Jalloul no ocultó durante una intervención en la Cadena Ser que se siente preocupada por "la irresponsabilidad" con que se conducen "algunos políticos" al emplear términos "muy agresivos" como "ilegales", para designar a personas que simplemente se encuentran "en una situación administrativa irregular", o "avalancha", para describir la llegada de pateras y cayucos a Canarias.

Esos mensajes que se "alejan de la realidad" y tienen "tintes xenófobos", continuó Jalloul, se traducen en la generación de "un pánico innecesario". A ello añadió la existencia de "muchos bulos circulando" contra los que hay que "luchar", en referencia a la falsedad de los hechos que dieron origen al hostigamiento y las amenazas que sufrieron el sábado los migrantes alojados en un establecimiento de Arguineguín.

En cuanto a la puesta en marcha de los nuevos campamentos de retención, la secretaria de Estado admitió que pueden no estar plenamente operativos antes de acabar el año. "Trabajamos para ello, pero si no llegamos a esa fecha, en enero estarán, seguro", detalló. Entre los problema con que se han encontrado, señaló las dificultad que ha supuesto "la lluvia en Tenerife". En todo caso, aseguró que alguno de los enclaves recibirá migrantes antes de fin de año. En el caso de Gran Canaria están avanzados los provisionales del antiguo colegio León y el del acuartelamiento Canarias 50, ambos en la capital.

Respecto a las protestas en la localidad moganera de Puerto Rico el ministerio de Migraciones admite que recomendó a Cruz Roja –la ONG que gestiona las instalaciones hoteleras en las que se está dando cobijo a los inmigrantes llegados en patera o cayuco– que les mantuviera en lo posible en el interior de las mismas para evitar incidentes. Fuentes de la organización lo han corroborado y han apuntado que el mismo consejo les llegó desde la Guarda Civil.

El presidente de Cruz Roja en Canarias, Antonio Rico, no obstante apuntaba ayer a Efe que la organización no ha emitido ninguna directriz ni comunicado alertando a los inmigrantes de que no salgan a la calle, pues "cada persona es libre de tomar su decisión".

Al contrario que Migraciones, sí se ha mostrado preocupado con estas manifestaciones el Foro Canario de la Inmigración que, en reunión el lunes, hizo un llamamiento a la tranquilidad y a la solidaridad de la ciudadanía canaria, que "siempre ha sido tierra de acogida", y apeló a la responsabilidad por parte de los responsables políticos y de los medios de comunicación para "no alentar este tipo de comportamientos que no tienen cabida en una sociedad que fue a su vez emigrante", señala en un comunicado.

La comisión permanente del Foro Canario de Inmigración, en el marco de una reunión telemática que contó con la presencia de representantes de los grupos parlamentarios, abordó la elaboración de un nuevo Plan Canario de Inmigración que "que recoja las medidas, líneas de intervención y actuaciones a desarrollar por las distintas administraciones".