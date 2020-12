Al menos tres muertos y 23 heridos en el incendio de una nave ocupada en Badalona

Tres fallecidos, tres personas en estado crítico, cuatro graves y 16 leves es el balance provisional del incendio ocurrido esta noche en una nave abandonada y ocupada en Badalona, de la que los bomberos han logrado rescatar ya a una treintena de afectados, aunque no se descartan más víctimas.





Per aquesta escala han baixat moltes de les persones atrapades. Veïns expliquen que tb hi ha hagut una deflagració. Via @elperiodico pic.twitter.com/ya0nWlBw4m — Guillem Sánchez (@guillem_sm) December 9, 2020

Els @bomberscat treballen en extinció de nau de Badalona. Habitualment hi viuen entre 100 i 150 persones. Algunes shan precipitat al buit fugint de les flames. No hi ha balanç de ferits encara. Via @elperiodico pic.twitter.com/a1ErgMmyOI — Guillem Sánchez (@guillem_sm) December 9, 2020

Abdul, un dels migrants que era a dins de la nau de Badalona, creu que el més possible es que alguna persona no hagi tingut temps d'escapar de les flames. Via @elperiodico pic.twitter.com/DFR0ZOJ6TX — Guillem Sánchez (@guillem_sm) December 10, 2020

Al menos dos muertos en el incendio de una nave de Badalona. EFE

No se descartan más víctimas

El cap dels bombers informa que fins que no puguin apagar flames no podran coneixer gravetat del cas. Conseller Samper diu que ha estat un foc demolidor i que hi ha risc de colapse edifici. Via @elperiodico pic.twitter.com/ZNMbkfqLVG — Guillem Sánchez (@guillem_sm) December 9, 2020

Así lo han detallado a los medios el jefe operativo de los Bomberos de la Generalitat, David Borrell, la consellera de Salud, Alba Vergés, el conseller de Interior, Miquel Sàmper, y el alcalde de Badalona,, tras trasladarse al lugar del incendio, cuyas causas aún se desconocen.Tras varias horas de trabajo, el fuego se ha dado por estabilizado en torno a las 4 de la mañana y en estos momentos se encuentra controlado.Se trata de una nave de tres plantas ubicada en la calle Tortosa, en el barrio del Gorg, abandonada desde hace años pero en la que, lo que había generado algunas quejas vecinales.De los, originado anoche por causas que se investigan, dos permanecen ingresados en el hospital Germans Trias i Pujol de Badalona y otro en el Vall d'Hebron de Barcelona.Por su parte, de los, tres siguen ingresados en el Trias i Pujol de Badalona y otro en el Hospital del Mar de Barcelona.Según el último balance facilitado por el SEM, poco después de las 10.30 horas de esta mañana, los equipos sanitarios desplazados al lugar ha atendido a otras doce personas, aunque su estado era leve y han sido dadas de alta in situ.Los equipos de emergenciasde la nave, aunque todavía no es posible entrar debido al estado de deterioro en que ha quedado el edificio, si bien el fuego ya ha podido ser controlado por los bomberos.Los bomberos de la Generalitat de Cataluña informaron esta madrugada de que han encontrado el cuerpo sin vida de dos personas en el interior de la nave incendiada en Badalona. Horas más tarde, se halló un tercer cadáver.De acuerdo con Borrell,, evacuadas por la cubierta del edificio y las fachadas delantera y trasera, peroPor eso, el objetivo ahora es apagar el fuego para después llevar a cabo una revisión completa y comprobar si ha quedado alguien más atrapado en el interior, aunque a estas horas no está claro si los bomberos podrán acceder esta noche o tendrán que esperar a primera hora de la mañana dada la "precaria" estabilidad del edificio, en riesgo de colapso.Por su parte, Albiol ha asegurado que el Ayuntamiento de Badalonay que en los próximos días serán atendidas por los servicios sociales para que no duerman en la calle, pero ha admitido que la cifra de ocupantes es variable y podría incluso superar el centenar."Es evidente que estamos ante una ocupación y que desde el ayuntamiento venimos advirtiendo que podía producirse una desgracia", ha destacado antes de explicar que esta misma tarde la Guardia Urbana y la Policía Nacional habían establecido un control perimetral de la zona por "problemas de civismo y convivencia".Finalmente, Sàmper ha detallado que trabajan en el "demoledor" incendio 28 dotaciones de Bomberos de la Generalitat y cinco de Bomberos de Barcelona, los cuales han establecido dos dispositivos, uno para extinguir el incendio y otro para atender a los afectados con apoyo físico y psicológico junto a profesionales del Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB).Según el conseller, en cuanto a los Mossos d'Esquadra, se han activado dotaciones de Seguridad Ciudadana, de orden público y de investigación, queLos bomberos no descartan hallar más víctimas mortales en el interior de la nave donde se ha originado un incendio que finalmente ha sido controlado, aunqueTal como ha explicado a los mediosdurante las tareas de extinción esta madrugada se han producido, que está en inminente riesgo de derrumbe, y que han puesto en riesgo a los propios profesionales.Por eso se está esperando a poder evaluar, con plena luz del día, el estado exacto de la estructura y decidir las maniobras que se llevarán a cabo para entrar, así como para determinar de qué forma se puede rescatar uno de los dos cadáveres que aún permanece en el interior del edificio."Sabemos que puede haber más personas, peroha admitido el jefe de Bomberos.De acuerdo con Borrell, el estado "muy precario" de la finca -formada por dos naves conectadas entre ellas- hace que la inspección del interior sea "muy compleja"."Si podemos hacer una inspección más ofensiva, podremos hacerlo hoy, pero si la estructura está gravemente dañada,ha agregado.El incendio de Badalona está controlado, se desconocen causas y estudian si pueden entrar a la naveRecuperado uno de los tres cadáveres localizados en la nave incendiada.