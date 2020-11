La Policía Nacional alerta del bulo de la banda del gel desinfectante

Seguramente lo hayas recibido a través de un mensaje en el móvil o quizás leído en alguna red social pero no, no es cierto, la banda de ladrones que utiliza el truco del gel desinfectante no existe.



La Policía Nacional ha desmentido el bulo que circula en internet en el que a través de un supuesto comunicado oficial del cuerpo, se alerta de la existencia de una banda de ladrones que haciéndose pasar por la ONG Manos Limpias, que pone gel hidroalcohólico en las manos, y al olerlo, deja dormida la víctima por unas cuantas horas, ya que se trata de una droga.



A través de su cuenta de Twitter, la Policía Nacional ha querido dejar claro que se trata de un bulo al que no hay que hacer caso y además, pide que no se difunda. "Elimina y no reenvíes. Que para ti el significado de 'manos limpias' sea sinónimo de lavarte las manos con frecuencia y NO una alerta de una banda de ladrones", ha añadido el cuerpo policial.





?BULO



ELIMINA Y NO REENVÍES



Que para ti el significado de "manos limpias"?? sea sinónimo de lavarte las manos con frecuencia y NO una alerta de una banda de ladrones #NoPiques pic.twitter.com/MaoXuZnjuf — Policía Nacional (@policia) November 15, 2020