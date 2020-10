Protestas negacionistas en varias ciudades españolas

Más de un centenar de personas han protagonizado esta noche graves disturbios en la ciudad de Burgos, especialmente en el barrio de Gamonal, con violentos enfrentamientos con la Policía, lanzamiento de piedras y quema de más de cien contenedores y que se han producido justo después de una concentración en contra del confinamiento perimetral que ha comenzado hoy en Castilla y León.



Según han confirmado a Efe fuentes de la Delegación del Gobierno y policiales, los disturbios se han producido al finalizar esta concentración en la que participaban varios centenares de personas sobre las 22 horas de la noche, que es la hora en la que comienza el toque de queda decretado en Castilla y León para contener la expansión del coronavirus.



El alcalde de Burgos, el socialista Daniel de la Rosa, ha confirmado a Efe que los disturbios se han producido al finalizar esta concentración convocada en las redes sociales por grupos negacionistas de la pandemia del coronavirus.



En ese momento, una parte de los congregados han cortado la circulación en la calle Vitoria del barrio de Gamonal de Burgos y han comenzado a tirar piedras y adoquines, así como a quemar contenedores y destrozar marquesinas de autobuses, mientras varias patrullas de la Policía Nacional y Local trataban de contenerlos.



Daniel de la Rosa, que ha condenado los incidentes, ha explicado que aunque los disturbios más graves se han producido en el barrio de Gamonal ha habido réplicas de menor intensidad en otras zonas de la ciudad, como en los barrios de San Pedro y San Felices y en la zona centro.



El balance de daños, por el momento, es de unos cien contenedores quedamos y cuantiosos daños en vehículos y mobiliario urbano, mientras que se desconoce si se han producido detenciones.



La intensidad de los disturbios ha obligado a que, en algunos momentos, los agentes de la policía local y nacional hayan tenido que replegarse.



El alcalde de Burgos, en declaraciones a Efe, ha pedido a la Delegación del Gobierno reforzar la presencia policial en la ciudad para evitar que estos disturbios se reproduzcan.



Por su parte, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha hecho esta noche un llamamiento a la serenidad y la responsabilidad en la ciudad de Burgos.







Hago un llamamiento a la serenidad y a la responsabilidad. Los episodios violentos que se están produciendo en Burgos, además de reprobables, no ayudan a luchar contra el enemigo común que es el virus. Mi apoyo a las fuerzas de seguridad. — Alfonso F. Mañueco (@alferma1) October 30, 2020

Lo que está ocurriendo esta noche en Burgos no aporta nada más que dolor y destrucción. La ira no nos sacará de aquí. Todo nuestro apoyo y respaldo a las fuerzas de seguridad. — Francisco Igea Arisqueta (@FranciscoIgea) October 30, 2020

Ocho detenidos en Cantabria

Siete detenidos en Valencia

Cinco detenidos en Zaragoza

"Hago un llamamiento a la serenidad y a la responsabilidad. Los episodios violentos que se están produciendo en Burgos, además de reprobables, no ayudan a luchar contra el enemigo común que es el virus. Mi apoyo a las fuerzas de seguridad", ha publicado Fernández Mañueco en su perfil de twitter.El vicepresidente de la Junta,(Cs), también publicada en twitter: "lo que está ocurriendo esta noche en Burgos no aporta nada más que dolor y destrucción. La ira no nos sacará de aquí. Todo nuestro apoyo y respaldo a las fuerzas de seguridad".Centenares de personas participaron en las concentraciones que tuvieron lugar anoche en las principales ciudades de Cantabria para, que terminaron con disturbios,y un agente de Policía Nacional herido.En concreto, los arrestados son siete hombres y una mujer, de los cuales uno es menor de edad, y fueron detenidos por atentado, desobediencia o daños, según han informado a Europa Press fuentes policiales.Además del agente herido, que destaca porque recibió el-aunque no está grave-, más efectivos sufrieron daños debido a que los manifestantes les agredieron "de forma muy violenta" y les lanzaron objetos como botellas o piedras.La Policía Nacional intervino apoyada por la Policía Local especialmente en la zona del Ayuntamiento de Santander, dondede nacionalidad española y sudamericana. En Torrelavega también tuvo lugar la protesta, aunque en este caso terminó sin incidentes.En la capital cántabra generaron varios disturbios levantando adoquines, causando daños al mobiliario urbano y quemando contenedores y cruzándolos en el centro de la calzada, donde no había circulación de vehículos -más allá de los policiales- debido al toque de queda.Así,que habían sido convocadas a partir de las 23.00 horas través de las redes sociales, como Burgos o Barcelona , que terminaron con graves disturbios.Los manifestantes marcharon por algunas de las principales santanderinas y torrelaveguenses con pancartas y entre gritos como 'libertad', 'trabajo' y 'el pueblo unido jamás será vencido'.Un total de, entre ellas un menor de edad, han sido detenidas tras participar en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia enpara frenar la pandemia, que se saldó con altercados y cinco agentes de la Policía Nacional heridos.La concentración congregó a unas 70 personas y, según han explicado fuentes policiales a Europa Press, algunas de los participantes no portaban mascarilla ni respetaban la distancia social necesaria para prevenir los contagios de coronavirus.Los hechos ocurrieron en torno a las 21 horas de la noche del viernes, cuando una llamada al 091 alertó a los agentes de que se estaba produciendo una protesta en la Plaza del Ayuntamiento con cánticos y pancartas en contra de las medidas de prevención de la covid-19.La Policía Nacionalque han participado este viernes, sobre las 23.00 horas, en una protesta negacionista,que entró en vigor el pasado domingo, 25 de octubre y que supone el confinamiento nocturno en todo el territorio nacional, salvo Canarias, entre las 23.00 y las 06.00 horas.Según fuentes policiales,y se ha producido la quema de contenedores en las calles San Ignacio de Loyola y Azoque, "aunque se está investigando si los incendios provocados tienen relación con la concentración".