Un bebé de Asturias, en coma por maltrato: la madre, su actual novio y una tía, encarcelados

La madre de un bebé mierense (Asturias) ingresó este lunes en prisión acusada de causar al pequeño graves lesiones, hasta el punto incluso de poner en riesgo su vida. El niño, según pudo confirmar el periódico 'La Nueva España', lleva desde el sábado ingresado en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Siempre según fuentes próximas a la investigación judicial, ha llegado a estar en coma.

En total son tres las personas que han sido detenidas. Este lunes prestaron declaración en los Juzgados de Mieres. Se trata de la madre, del novio de ésta y de una segunda mujer, en principio, tía del pequeño. Estuvieron toda la mañana explicando ante la jueza lo sucedido. Su versión de los hechos no convenció a la magistrada que instruye el caso. Finalmente, la madre fue enviada a la cárcel, pero no así su novio ni la tía. La orden de prisión preventiva conlleva, como es lógico, la suspensión a la madre de la custodia del niño, de apenas un año y medio de edad.

Lo escabroso del suceso, remarcado por el hecho de que la víctima sea un menor, en este caso un bebé, ha provocado que lo ocurrido esté envuelto en un necesario hermetismo. Este diario pudo este lunes contrastar los hechos básicos. La familia residía en un piso del centro de Mieres, situado en el entorno de la plaza de Abastos. El sábado al mediodía uno de los adultos llamó por teléfono a los servicios sanitarios de emergencia advirtiendo de que el bebé se encontraba gravemente indispuesto.

Hasta la vivienda se desplazó rápidamente una UVI móvil. Nada más llegar los facultativos atendieron al pequeño, intentando estabilizarlo. De inmediato constataron que las lesiones que sufría, cuyo alcance concreto no han trascendido, eran compatibles con la aplicación del protocolo de malos tratos a menores.

El equipo sanitario fue quien avisó a la Policía Nacional tal y como exige el procedimiento en estos casos. Varios agentes se personaron en la vivienda. El niño fue evacuado en estado muy grave al HUCA. La madre, su novio y la tía del pequeño fueron de inmediato detenidos.

El escrupuloso cumplimiento de la protección al menor hace que no se haya facilitado ningún tipo de información sobre las lesiones sufridas por el bebé de año y medio. Las fuentes oficiales consultadas por este diario, no obstante, reconocen que su estado es "preocupante". Ha llegado a estar en coma, aunque no ha trascendido si a lo largo de ayer lunes, el niño manifestó alguna mejoría.

En el área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Mieres no consta ningún tipo de expediente que afecte a esta familia y que pueda dar pista sobre algún precedente. La gravedad de lo sucedido queda reflejada en la contundente intervención de la Fiscalía y la inmediata orden de encarcelamiento para los tres presuntos responsables.