El padre de Marta del Castillo se muestra cauto, pero espera hallar los restos de su hija

El padre de Marta del Castillo, Antonio del Castillo, se ha mostrado contento con la reapertura de la investigación sobre el asesinato de Marta del Castillo, archivada en 2013, y ha manifestado que su familia espera que aparezcan finalmente los restos de su hija, aunque se muestran cautos.

Antonio del Castillo ha afirmado que "seguro" que Francisco Javier Delgado, a quien apunta ahora la familia como asesino, sabe dónde se encuentra el cuerpo y que no saben si es la última oportunidad o no, pero que si no se localiza a su hija seguirán adelante, ya que no tienen otra misión en la vida que no sea "encontrarla a ella".

La investigación se reanuda en torno a nuevas pistas sobre una hipoteca concedida de manera presuntamente fraudulenta mediante falsedad documental y que el asesino confeso de Marta, Miguel Carcaño, y su hermano, Francisco Javier Delgado, estaban teniendo problemas para afrontar.

Antonio del Castillo, que ha atendido a los medios a las puertas de su casa, ha incidido en que la última versión de Miguel Carcaño es más creíble que las anteriores, porque "es más lógica". Sobre las nuevas pruebas, ha destacado que cuentan con documentación en la que se prueba que Miguel Carcaño no trabajaba en el bar de San José de la Rinconada en el que decía hacerlo, sino que estaba desempleado y falsificó los datos, y que piensan que fue una discusión sobre la hipoteca en la que Marta del Castillo intentó mediar lo que llevó a su asesinato.

En ese sentido, ha negado la versión de Francisco Javier Delgado, que ha declarado recientemente que "no tiene sentido" que matase a Marta por una hipoteca, y ha manifestado que numerosas discusiones han acabado en una muerte "incluso por tráfico". En esta línea, ha declarado que considera posible que Francisco Javier Delgado matase a su hija por una disputa económica y le ha pedido que "se haga un favor a sí mismo" y deje de mentir, ya que "nadie lo cree".

En cuanto a la labor policial, ha considerado que hay que dejar trabajar a los investigadores, ha expresado su satisfacción con que sea el grupo policial de homicidios el que está al cargo del caso y ha animado a no cometer "los mismos errores" de anteriores investigaciones, en las que se produjeron muchas filtraciones.