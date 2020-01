Graban a una niña paseando por la cornisa de un edificio en Tenerife

El diario británico Daily Star ha publicado este martes 7 de enero un vídeo de una menor que a punto estuvo de caer de una cornisa situada a gran altura en un edificio de apartamentos turísticos de Playa Paraíso, en Adeje, Tenerife. El vídeo muestra lo que podría haber acabado en una gran tragedia.



En las imágenes se aprecia como la pequeña sale por una ventana y camina por una cornisa hasta llegar al balcón. En su regreso a la ventana, sufre un tropiezo que, por suerte, no acaba en caída. Las imágenes fueron publicadas el pasado domingo por un presentador de radio inglés, quien publicó la grabación en su Twitter acompañada de un mensaje que decía: "Esto es absolutamente aterrador de ver".



El tweet cuenta ya con más de 970.000 reproducciones.





This is absolutely terrifying to watch. Apparently recorded in Tenerife... I always try to book ground floor rooms when on hols with the kids.. you can see why pic.twitter.com/Vxlps0aoYJ