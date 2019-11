Muere un enfermero cuando hacía guardia en una ambulancia en Canarias

"Ayer vi tu rostro por primera vez y lejos de leer la noticia de tu fallecimiento, seguí dando al wasap porque no quise asimilar la noticia que transmitía el administrador. Hoy he vuelto a ver tu foto y me dije, esa cara me es conocida. De dónde pensé y no podía ubicar donde te conocí y hablé contigo por primera vez, porque aunque estuve una vez en La Gomera, nunca llegamos a cruzar palabras. Después, al volver a ver tu foto con ese semblante de felicidad y sobre todo por la paz y confianza que transmites, me dije, sí ya te recuerdo". Este es el comienzo de la carta de un compañero que forma parte de los profesionales del Servicio de Seguridad y Emergencias de Canarias, dirigida a Dionisio Benet Arteaga Medina, el joven enfermero que murió en la mañana de este sábado durante la guardia que estaba llevando a cabo en una ambulancia medicalizada del Servicio de Canario de Salud en San Sebastián de La Gomera.

"Después al volver a ver tu foto con ese semblante de felicidad y sobre todo por la paz y confianza que transmites, me dije sí ya te recuerdo.Te recuerdo cuando veo a un sanitario, cuando atiende con esa paz y profesionalidad a las personas heridas en accidentes, cuando vais a cualquier vivienda sin mirar los riegos que podéis correr y atender a una persona enferma, cuando actuáis en cualquier evento festivo donde las personas dan rienda suelta a sus emociones tomando una simple copa con unos amigos", continúa la misiva.

Y sigue así: "Son tantos los momentos en que recuerdo tu cara hoy, que quiero transmitirte como Policía que no estás sólo en ese camino que acabas de emprender. Siempre que vea a un sanitario, te veré a ti y el mayor homenaje que puedo hacerte es recordarte cuando vea a cualquier compañero tuyo".

Dionisio Benet, de 28 años, estaba realizando una guardia en la ambulancia medicalizada 63.90 del Servicio Canario de Salud. Todavía no ha trascendido las causas de su fallecimiento, pero según cuentan sus compañeros, el profesional sanitario estaba descansando hasta que los profesionales de relevo encontraron su cuerpo sin vida cuando se disponían a despertarlo para realizar el cambio de turno. En ese momento, ya se encontraba muerto y no se pudo hacer nada por su vida.

El colectivo de Ambulancias de Isla de La Gomera se encuentra sorprendidos y dolosamente afectados con la desaparición de una persona que era cercana y conocida en La Gomera y en el sector; así como el amplío colectivo de profesionales que forman parte de los servicios de Seguridad y Emergencias de Canarias.

"Este es mi pequeño homenaje a una persona que, sin conocerte personalmente, solo con ver tu foto puedo asegurar que eras muy buena gente y ese debe ser tu mayor premio, ser recordado y poder presumir tu familia, amigos, compañeros, que eras buena gente.Ve con Dios", finaliza así el Policía que escribe la carta en memoria de Dionisio Benet.