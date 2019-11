La hermana de Diana Quer: "La fuerza me la da mi hermana"

La hermana de Diana Quer, Valeria, se ha desplazado este miércoles hasta los juzgados de Santiago para asistir a la segunda sesión del juicio contra Enrique Abuín por el asesinato de la joven madrileña.

A las puertas del edificio judicial, en compañía de su padre, Juan Carlos Quer, y de la presidenta de la Asociación Clara Campoamor, Blanca Estrella, la joven ha dicho que afronta esta vista "con la cabeza alta", y ha asegurado que la "fuerza" para presentarse se la da su "hermana".

Juan Carlos Quer ha llegado a los juzgados cerca de las 9,30 horas en compañía de su hija Valeria, que llevaba gafas oscuras y una bufanda de gran tamaño que le cubría parcialmente el rostro.

Ante los medios de comunicación, la hermana de la víctima ha destacado la necesidad de permanecer "fuerte". "Hay que estarlo, no queda otra", ha añadido.

Acude a la vista, ha resaltado, para "hacer justicia" con "fuerza" y con "la cabeza alta", que "es lo que hay que tener en este momento". A la pregunta de quién le da la fuerza para afrontar el proceso ha contestado: "Me la da mi hermana".

Por su parte, Juan Carlos Quer ha destacado nuevamente el sufrimiento de Valeria tras el asesinato de Diana, aunque ha precisado que ella "está mentalizada" para asistir a la sesión. "Quiero que quede constancia de que no solo Diana se fue, todos hemos muerto un poco con ella", ha señalado.

Declaración de la excuñada



José Enrique Abuín, alias 'El Chicle', pidió a la hermana de su mujer que "mintiera" en su declaración ante la Policía para tener una coartada en la noche que desapareció Diana Quer. "Yo le creí, dijo que no había hecho nada, que lo culpaban por sus antecedentes", ha dicho ante el tribunal.

Una de las hermanas de la exmujer de El Chicle, Elena, ha comparecido este miércoles como testigo en la segunda sesión del juicio contra Enrique Abuín por el asesinato de Diana Quer. Previamente ha estado en sala la hermana del acusado, que se ha negado a declarar.

Durante el interrogatorio, la excuñada del Chicle ha indicado que, en el momento de los hechos residían --ella y su marido-- con el acusado y su ahora exmujer en la misma vivienda, una convivencia que se prolongó durante más o menos un mes.

La exmujer de El Chicle, ante los periodistas. EFE



La noche de los hechos, la testigo ha asegurado que su excuñado estaba en la casa cuando se acostó, por lo que desconoce si salió de la vivienda durante la noche o la hora a la que regresó. Unos meses después, su familia le dijo que "tenía que ir a declarar" en relación a la desaparición de Diana Quer.

En ese momento, ha dicho ante el tribunal, Enrique Abuín le pidió que dijese a la Policía que "Rosario iba con él" esa noche. "Nos pidió que mintiésemos. Yo lo creí", ha sentenciado. La hermana de la exmujer del Chicle ha afirmado también que el acusado decía con frecuencia que iba a robar gasóleo.

La testigo ha asegurado que su relación con el acusado era buena, y que era un hombre "con carácter" pero al que tenía aprecio, aunque ha reconocido que creyó a su otra hermana cuando, hace años, denunció a El Chicle por una supuesta agresión sexual. Preguntado sobre si lo cree capaz de matar a alguien ha respondido: "No lo creía".

También el excuñado del Chicle ha confirmado ante el tribunal que el acusado les pidió que mintiesen a la Policía para tener una coartada esa noche. "Pensábamos que no había hecho esa animalada", ha explicado el testigo, que ha indicado que Enrique Abuín les instó a que dijesen que su mujer era la que utilizaba su móvil, mientras que él utilizaba el que realmente era de ella.

El excuñado ha indicado que mintió ante los agentes porque "no pensaba que había hecho eso" y creía que lo seguían porque "tenía antecedentes", además de que tenía "miedo a represalias". "Me amenazaba, luego no hacía nada, pero a mi me metía miedo", ha dicho, precisando que le decía cosas como que le "iba a romper las piernas".

La noche de los hechos, ha recordado, oyó a su excuñado decir "que se marchaba" sobre las 22.30 o 23.00 horas, mientras su exmujer se quedaba en casa. Los días siguientes, ha aclarado, no percibió en él ningún comportamiento extraño.