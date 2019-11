Muere un portero de fútbol sala en pleno partido en Galicia

Conmoción en la familia del fútbol sala gallego por el fallecimiento de Marcos V. G., portero del Baíña Lalo's Bricomax C, durante un partido que el equipo de la parroquia baionesa estaba disputando en Guillarei, en Tui.



Sucedió en la tarde de ayer. El Lalo's Bricomax C visitaba al A Gándara F.S. en el pabellón del CEIP Guillarei. Era un encuentro correspondiente a la quinta jornada de la categoría Local Galicia Sénior.



Al parecer y según los primeros relatos, el portero se sintió indispuesto durante el partido y pidió al árbitro -la designada era Viviana Covelo- que detuviese el choque. Al comprobar que el jugador se había desmayado se realizaron maniobras de reanimación pero minutos después dejó de respirar. Cuando llegó la ambulancia, los sanitarios ya no pudieron hacer nada por salvar su vida.





COMUNICADO OFICIAL |Descanse en paz o noso amigo Marcos. Uns dos nosos que sempre nos recibia ca sua ledicia e co seu sorriso.

Porteiro, directivo, compañeiro e amigo de todos.

Sempre axudando co seu traballo e co seu esforzo e dando todo polos demais, así era o noso amigo. — Baíña Fútbol Sala (@Baifutsal) November 3, 2019

Marcos era técnico de la empresa Esypro y miembro de UGT-FICA, además de directivo del propio conjunto baionés al que pertenecía.