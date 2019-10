Acusan a un hombre de violar a su pareja en Valencia en venganza por un 'me gusta' en Facebook

El fiscal pide diez años de prisión por un delito de violación para un hombre acusado de haber encerrado a su pareja y madre de sus dos hijos en el baño, donde la violó diciéndole "ahora me vas a dar 'me gusta' a mí", en venganza por un "like" que ella le había enviado a otro hombre en Facebook.

Los hechos de los que se considera responsable a Marion V.C., vecino de la localidad valenciana de Torres-Torres, ocurrieron a las 7.45 horas del 1 de agosto de 2014, cuando estaban presentes en el domicilio de la pareja los hijos de ambos y el padre de ella.

"El acusado llamó a la víctima para que acudiera al cuarto de baño y cuando ella se acercó, la cogió del brazo derecho y con evidente ánimo libidinoso la metió a la fuerza en el baño y cerró la puerta para que ella no pudiera salir fácilmente, diciéndole 'ahora me das a dar 'me gusta' a mí'".

Lo hizo en alusión a una discusión que habían mantenido la noche anterior por un "me gusta" o "like" que ella le había dado a un conocido en la citada red social, según el escrito del fiscal.

En él se explica cómo, a consecuencia de la agresión, la mujer sufrió lesiones menores y un estado psíquico deprimido, y se pide la práctica de varias pruebas para la vista judicial que la Audiencia Provincial de Valencia celebra desde este lunes, entre otras las comparecencias de los médicos que atendieron a la víctima.

El Ministerio Público pide para el acusado, además de los diez años de cárcel, ocho años más de libertad vigilada a ejecutar con posterioridad a la pena privativa de libertad en virtud de lo previsto por el Código Penal.