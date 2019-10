Golpea en la cabeza con un bate a una mujer en su casa de Murcia

Una mujer, cuya identidad y edad no han sido facilitadas, resultó herida hoy al ser golpeada por un individuo con un bate en su casa de Murcia, indican fuentes cercanas a la investigación.

El suceso tenía lugar cerca de las seis de la tarde, en la urbanización Lo Santiago (antes denominada Trampolín Hills), ubicada en la población murciana de Gea y Truyols. Una vecina alertaba a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de lo acontecido: contó que a la víctima la habían asaltado en su vivienda, y que el atacante, que portaba un bate, la había golpeado con el mismo en la cabeza. A continuación, siempre según el testimonio de esta persona, el hombre huyó.

Agentes de la Benemérita se pusieron manos a la obra y se movilizaron a la zona, para tratar de dar con este individuo y proceder a su arresto.

También se movilizaron sanitarios, en una ambulancia, que atendieron a la mujer in situ. Ella se encontraba consciente y optó por ser llevada al hospital en un vehículo particular y no en la ambulancia. Sus lesiones no revestían gravedad.

El Instituto Armado, Cuerpo competente para hacerse cargo de la investigación, trata de esclarecer ahora qué pasó y si el sujeto accedió a la casa con intención de robar y si conocía previamente o no a su víctima.

Se da la circunstancia de que ayer mismo, también en Murcia, dos individuos entraron a una casa, presuntamente con intención de robar, y agredieron a uno de sus moradores, un señor muy mayor.

El suceso tenía lugar poco antes de las once de la mañana, en una vivienda ubicada en la zona de Las Atalayas, cerca del Palacio de los Deportes. Dos sujetos accedieron al interior del domicilio y ahí se encontraron a un hombre de 94 años de edad. Se da la circunstancia de que este vecino se encontraba postrado en la cama, por una dolencia en su salud.

Los individuos arremetieron contra el hombre, pese a su delicado estado, y llegaron a agredirle. Los hijos del anciano no se encontraban en ese momento en la casa, ya que habían salido a hacer unas compras. Cuando regresaron, se encontraron con que habían atacado a su padre.

Una ambulancia de movilizó a la vivienda y los sanitarios atendieron in situ al hombre, que se encontraba consciente. Sus heridas no revestían gravedad. El vecino relató que los sujetos le habían llegado a tirar de la cama y tapado la cara, presuntamente con intención de asfixiarle.