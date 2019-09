Cinco personas fallecen ahogadas en Valencia en las últimas 24 horas

Las playas de la Malva-Rosa y Oliva se han cobrado cuatro muertos y un quinto rescatado en menos de 24 horas.

En la capital los servicios de Emergencia han sacado sin vida este mediodía el cuerpo de un hombre, víctima de ahogamiento. Según ha informado Policía Local de València se trata de un varón de 58 años al que han sacado del agua muerto sobre las 14.10 horas de este domingo. Además, anoche, el cadáver de un hombre apareció flotando en la misma playa. Se trata de un ciudadano holandés de 55 años que estaba de visita en València con unos amigos.

Por otra parte, otras dos personas han fallecido esta misma mañana y una ha resultado herida en la costa de Oliva por el mal estado del mar. Los fallecimientos han tenido lugar en las playas de Pau Pi y Radbell, según han informado fuentes del ayuntamiento.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias, Cicu, ha dado a conocer las horas de los sucesos. A las 9.30 horas una llamada alertaba a los servicios de urgencias que un hombre de 83 años, de nacionalidad alemana, presentaba síntomas de ahogamiento y fue rescatado con vida.

A las 11.47, se recibía otro aviso en este caso, un varón de 62 años, vecino de Canals, que también tenía síntomas de ahogamiento. Varios agentes de la Policía Local que se han desplazado hasta el lugar han intentado reanimar al hombre, pero no ha habido respuesta y ha fallecido.

A las 12.03 horas se ha recibido otra alerta. En este caso ha sido una mujer de 65 años la que presentaba síntomas de ahogamiento y a la que tras hacerle la reanimación cardiopulmonar, ha fallecido.

Las últimas informaciones apuntan a que se va a proceder al cierre de las playas de la localidad. La Policía Local va a balizar todos los accesos para evitar el baño.

En estas playas, como en la mayoría de la Comunitat Valenciana, a partir de mitad de septiembre, ya no hay servicio de socorrismo. El baño no está prohibido pero no hay información del estado del mar ante la ausencia de banderas y paneles informativos.

El buen tiempo ha llevado a decenas de personas a la costa valenciana y se pide precaución ante el estado del mar.