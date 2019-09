El helicóptero de La Vuelta destapa una plantación de 'maría'

Las imágenes de la cámara con vista de águila de La Vuelta del sábado, cuando se disputaba la octava etapa de la Vuelta al pasar por las calles de Igualada justo antes de cruzar la meta, se ha hecho viral por una plantación de marihuana que las cámaras del helicóptero oficial de la prueba captaron en una terraza de un piso ocupado de la calle Lleida.



Según ha avanzado el Diario Ahora y ha podido confirmar Regió7 de fuentes municipales, los Mossos decomisaron en el mencionado inmueble 40 plantas de marihuana tres días después de la emisión de las imágenes por televisión. De hecho, el vídeo también se puede ver en la cuenta oficial de la Vuelta:





