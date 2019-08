El desgarrador texto de una madre después de fallecer su hijo de 12 años tras caer por un balcón

"No puedo creer que se haya ido. Él era mi mundo". El pasado martes, un menor de 12 años y de nacionalidad británica falleció después de precipitarse al vacío desde la sexta planta de un bloque de viviendas en la localidad malagueña de Fuengirola . El suceso ocurrió durante el mediodía, cuando varios vecinos alertaron de la caída del menor, al parecer de forma accidental, desde una terraza de un edificio en la calle Alberto Morgenstern de dicha localidad.

Nicola Marshall, la madre del joven Lucas, ha escrito un emotivo y desgarrador texto dirigido a todos los padres para tratar de expresar lo que ha supuesto para ella la pérdida de su hijo, tal y como informa el diario británico Liverpool Echo reports.

"Por favor, agarra a tu hijo y abrázalo hoy y dile cuánto lo amas, porque es precioso y nunca sabes cuándo llegará el mañana", comienza el texto. "Lucas era mi vida, mi alma, mi todo. Estábamos tan cerca como una madre y un hijo podrían estar. Desde el momento en que sostuve a mi bebé en mis brazos, hasta el joven en el que se había convertido, mis momentos de mayor orgullo fueron decirle a la gente que era mío", continúa la madre. "Lo que debería haber sido el último día de unas vacaciones increíbles terminó siendo el peor día de mi vida", afirma la madre, que se encontraba en la localidad malagueña pasado el verano con una amiga.

"Perdí mi mundo, mi todo, cuando Lucas se fue por el balcón. Una caída, un salto, un resbalón, un momento de tontería, comportamiento infantil, molesto con su madre por molestarlo por la aspiradora. Nunca lo sabré. Pero lo que sí sé es que, si Lucas hubiera sabido realmente las repercusiones de escalar, no habría querido eso. No habría querido dejar este mundo. Todavía no". La mujer cuenta que había estado haciendo el almuerzo y molestando a los niños para que ayudaran a limpiar cuando Lucas cayó. "No creo que pueda superar esto. Lo he perdido todo", concluye Nicola Marshall en su escrito.