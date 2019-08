Apuñalan a un vendedor de la ONCE para robarle más de mil euros de recaudación

Un hombre de mediana edad, vendedor de cupones de la ONCE, resultó herido al mediodía de ayer después de que un individuo corpulento, al que ya busca la Policía, le provocase importantes cortes en las manos para robarle la recaudación del día. La víctima, que fue trasladada en ambulancia al hospital de Cabueñes, también sufrió heridas superficiales en el cuello y el pecho durante el asalto, que tuvo lugar en la carretera Vizcaína, a la altura del parque Teodoro Cuesta.

El incidente, que investiga la policía, tuvo lugar en torno a las dos del mediodía. El cuponero, que despacha en un puesto de la zona centro de la ciudad y es discapacitado visual, iba camino de su casa tras una mañana de trabajo. A llegar a la carretera Vizcaína fue asaltado por un hombre al que describió como corpulento. "O me das todo el dinero o te abro la cabeza", le espetó al vendedor de cupones mientras le amenazaba con un objeto punzante, que podría ser un cúter.



En el forcejeo el agresor hirió varias veces a su víctima. Le asestó varios cortes superficiales en el cuello y en el pecho y más profundos en las manos, que sangraban profusamente. Después, el delincuente se apoderó del dinero que llevaba el vendedor de la ONCE, más de mil euros, y huyó a la carrera.

Hasta el lugar se desplazaron rápidamente efectivos de la Policía Nacional, varios coches patrulla según los testigos, y los servicios sanitarios, que comenzaron a realizarle las primeras curas allí en la carretera Vizcaína. Poco después, el personal médico, optó por trasladarle en ambulancia hasta el Hospital de Cabueñes para mayor seguridad. No obstante, pese al susto, no se teme por su vida, aunque deberá permanecer varios días a reposo para recuperarse del ataque antes de regresar a su puesto de trabajo.

Una de las hipótesis que se barajan es que el agresor, fuerte y corpulento, fuese siguiendo al vendedor de cupones desde el puesto en el que despacha, ubicado en el centro de la ciudad, de camino a su casa. El mismo recorrido que completaba todos los días al salir de trabajar. El incidente generó mucha expectación en la zona por la movilización de efectivos policiales y sanitarios. No obstante, el hombre herido se recupera favorablemente de los cortes sufridos y su vida no corre peligro.



"La primera vez"

En la ONCE de Gijón ya se han puesto a disposición de su compañero y se han interesado por su estado de salud, además de trasladarle ánimos. "Afortunadamente se recuperará, pero ahora es momento de dejar trabajar a la Policía y no interferir en la investigación", explican fuentes de la organización en la ciudad. No obstante, sí dejan claro que este tipo de episodios "no son habituales" contra los vendedores de cupones. "En Gijón no nos estamos viendo en estas circunstancias a menudo; un hecho así, de esta gravedad, es la primera vez", confirman. Hace dos años, otro vendedor fue agredido en una pizzería de Fomento cuando ofreció un cupón a uno de los comensales.