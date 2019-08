Investigan una pelea multitudinaria a puñetazos y patadas en Campoamor

La Policía Local de Orihuela mantiene abierta una investigación para esclarecer qué pasó en la pelea multitudinaria que tuvo lugar en Campoamor hace unos días, confirman fuentes policiales. Ocurría ya de día, cuando, según indican vecinos, varias personas volvían a sus casas tras una noche de fiesta. De momento, no hay arrestos.

Campoamor, en la vecina Comunidad Valenciana, es una de las zonas de veraneo elegidas por muchos murcianos para pasar unos días de asueto en vacaciones.

Por motivos que se desconocen, y que se están investigando, comenzó una riña entre numerosas personas. Fuentes cercanas explicaron que la sospecha es que acabaron peleándose personas que no se conocían de antemano. Asimismo, se investiga si había menores de edad en la pelea, en la que hubo puñetazos y patadas y la gente acabó rodando por el asfalto. No obstante, no hay heridos de gravedad.

Una batalla campal parecida se vivía hace unos días en Mazarrón. En la pelea, que numerosos testigos inmortalizaron con sus teléfonos móviles, volaron mesas y sillas. Y un joven resultó herido de gravedad: sufrió cortes producidos por un vaso de cristal que alguien le arrojó. La Guardia Civil arrestaba a una persona por su participación en la batalla campal.

Residentes en la zona destacaron que la celebración de 'botellones' en una zona cercana a una iglesia genera problemas: la gente aparca sus coches y al día siguiente se encuentran vasos de plástico en el capó y hasta pipí en el suelo.