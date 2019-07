Sexo al aire libre, peleas y muerte: las escenas del turismo 'hooligan' en Magaluf

Las peleas y el sexo a plena luz del día ya forman parte de las escenas habituales.

Un vuelo barato, un hotel barato y una promesa que se cumple de forma escrupulosa: diversión 'low cost' asegurada. Con esa visión, cientos de miles de turistas llegados desde una larga lista de países del viejo continente que encabeza Reino Unido toman las baleares cada verano, en un problema que se enquista especialmente en la zona de Magaluf.



Al calor de los meses estivales, las calles de este municipio balear viven las horas más calientes cuando el sol se pone. La 'happy hour' sirve de calentamiento, de anticipo de lo que, cada noche de forma rigurosa, se repite hasta que la llegada del otoño pone fin al desparrame continuado del turismo de borrachera, rebautizado como turismo 'hooligan'.



Solo en el mes de junio, los hoteles de Palmanova–Magaluf ya han expulsado a 150 turistas incívicos. Una cifra similar a las de 2018 y que evidencia la política de 'tolerancia cero' que corrobora el presidente de la asociación hotelera de Palmanova–Magaluf Mauricio Carballeda. "Es nuestra política. Nosotros, ante cualquier comportamiento incívico, los expulsamos", subrayó en declaraciones a Diario de Mallorca, miembro de Prensa Ibérica, grupo editor de Levante-EMV.



"Ha habido un repunte [de expulsiones], porque el perfil de cliente ha bajado como consecuencia de la bajada de precios a la que se han visto obligados los establecimientos ante la pujanza de otros destinos competidores", argumentó el dirigente hotelero, quien lamentó también que el impuesto turístico provoque que el sector sea "menos competitivo".



Hastiados de los excesos, vecinos y asociaciones de empresarios reclaman un refuerzo de la presencia de agentes de policía y Guardia Civil para contrarrestar el 'hooliganismo' turístico. La última víctima de estos excesos que se afectan al turismo balear ha sido un miembro del equipo de seguridad del rapero estadounidense Future, que fue golpeado hasta perder el conocimiento en el aeropuerto de Ibiza.





Future's bodyguard got knocked out while in the UK, future didn't help pic.twitter.com/8IYZE0nE5B