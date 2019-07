Violento ataque a plena luz en el aeropuerto de Ibiza

Un grupo de hombres ha agredido al guardaespaldas del rapero Future en el aeropuerto de Ibiza. Los hechos ocurrieron cuando uno de ellos se acercó por detrás al guardaspalda del artista y le golpeó en el mentón. La víctima cayó al suelo en bloque donde permaneció inmóvil un buen rato.



Mientras, la escena fue grabada por una persona ante la cual el agresor se vanaglorió de su acción.



Todo sucedió a plena luz del día en el 'parking' del aeródromo ibicenco.





Future's bodyguard got knocked out while in the UK, future didn't help pic.twitter.com/8IYZE0nE5B