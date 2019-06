Miquel Buch cree que el incendio puede quemar 20.000 hectáreas

El incendio forestal que quema desde primera hora de la tarde en varios términos municipales de la comarca tarraconense de Ribera d'Ebre afecta ya a más de 3.500 hectáreas y tiene una potencialidad para quemar, durante varios días, unas 20.000, según el conseller de Interior, Miquel Buch.

El conseller se ha desplazado hasta el centro de mando que los Bomberos de la Generalitat han organizado en Vinebre para hacer frente a un incendio que está adquiriendo proporciones cada vez más graves, por lo que a los efectivos de la Generalitat se están sumando otros del Ministerio de Agricultura y de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

"Nos enfrentamos a un gran incendio, como los que hacía años que en Cataluña no sufríamos y que tiene una potencialidad de quemar 20.000 hectáreas. Estamos ante una bestia importante ", ha afirmado el conseller.

Las previsiones para las próximas horas no son buenas "vendrán temperaturas muy altas. Es un fuego que los Bomberos no prevén controlar mañana. Posiblemente hablamos de días de incendio", ha advertido Buch.

El conseller de Interior ha explicado que los Bomberos se centran en actuar sobre el flanco derecho, que es el que tiene más potencialidad. En cuanto al flanco izquierdo, que quema paralelo a la carretera C-12, confían en que la misma vía pueda actuar de cortafuegos.

"Dijimos que sería una semana muy crítica. Este fuego lo demuestra. Tenemos que ser muy conscientes de que estamos pasando por una ola de calor, baja humedad y viento y éste es el combustible del fuego. Cualquier irresponsabilidad puede ser una catástrofe", ha concluido el conseller.

Buch también ha confirmado que son 28 las personas que han tenido que ser realojadas esta noche y que no ha habido que lamentar daños personales más allá de dos heridos leves.