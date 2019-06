Mordiscos, hematomas y un ojo enrojecido por romper con su pareja en Vigo

Agentes de la Policía Local de Vigo han detenido a J.J.G.C, varón de 34 años de edad, por presuntamente agredir a su pareja después de que ella decidiera acabar con la relación y tratara de marcharse de casa, informaron fuentes policiales.



Una patrulla se trasladó hasta el domicilio de la calle Tomás Paredes donde ambos estaban discutiendo tras la llamada de un vecino que estaba escuchando ruidos y los llantos de una mujer.



Al llamar a la puerta, una mujer recibió a los agentes entre lágrimas y con una inflamación en el pómulo derecho, el ojo izquierdo enrojecido, presentaba huellas de un mordisco en el brazo izquierdo, un hematoma en el brazo derecho y otro en la zona de la oreja izquierda.



La víctima comunicó que no era la primera vez que su pareja lo agredía pero que no quería denunciarlo porque tienen dos hijos en común. Además, declinó el ofrecimiento de los agentes de que pudiera ser asistida por los servicios sanitarios.



J.J.G.C., que no presentaba ningún signo de violencia física, reconoció que durante la discusión con su pareja, la sujetó por los brazos y las piernas y alegó que ambos forcejearon porque ella le había insultado y agredido.





Otro detenido

También en las últimas horas la Policía Local detuvo a otro varón, C.V.P. de 37 años, por un presunto delito de violencia de género. En su caso, la presunta agresión a su novia se produjo en un piso de la avenida de Fragoso, en el que la madre del chico recibió a los agentes de la Policía y les previno de que tanto su hijo como su pareja estaban bebidos y que son frecuentes sus discusiones.La presunta víctima relató que cuando discutían, su novio le golpeó en la cabeza con una tabla de cortar, lo que le provocó una gran hinchazón. La mujer fue trasladada en ambulancia al hospital de Povisa mientras que su pareja fue arrestado.