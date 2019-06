Una mujer embarazada de 6 meses muere degollada en su casa de Valencia

La policía investiga la muerte de una mujer de 36 años que ha aparecido esta tarde degollada en su casa de Játiva. Según Levante-EMV, Isabel Elena R., de nacionalidad rumana, y que se encontraba embarazada de seis meses, ha sido encontrada desnuda en su cama, en un domicilio de la calle Francisco Gozalbes, por la policía.

Su marido es quien ha alertado del suceso a la Policía Local del municipio. Por el momento, todas las hipótesis se mantienen abiertas.

Fuentes de la investigación han precisado que la llamada alertando del suceso se ha producido a las 4.10 de la tarde y han precisado que, si bien en un momento tan temprano de la investigación no se descarta ninguna hipótesis, el compañero sentimental de la fallecida no se encuentra detenido porque no se han apreciado indicios que apunten a su participación en los hechos.

Al parecer, el hombre, cuya edad no ha sido concretada, encontró a la mujer fallecida cuando regresó al domicilio al terminar su jornada laboral.

Fuentes de la investigación han indicado que no se tiene constancia de la existencia de denuncias por malos tratos o violencia de género entre la pareja.