Una menor afirma que la pareja de su madre la tocaba en sus partes íntimas

Una niña de 13 años de Las Palmas afirmó ayer que la pareja de su madre le tocaba sus partes íntimas cuando tenía 11 años, mientras su progenitora estaba trabajando. Además, relató que el hombre le hacía ver vídeos pornográficos y que en una ocasión le agarró la mano para que ella le tocase los genitales.

"El me hizo cosas que no me gustaron", reveló la niña durante la sesión del juicio celebrada ayer. Asimismo, a preguntas de la fiscal, la menor expresó que desde octubre del 2017 hasta enero de 2018, el hombre le tocó sus "partes íntimas varias veces". "Tocó mi vagina y mis pezones, por debajo y por encima de mi ropa. Lo hacía los sábados cuando mi mamá se iba a trabajar y nos quedábamos solos en casa", aseguró la menor.

La víctima también explicó que Santiago A. A. le hacía los tocamientos cuando ella estaba en el sofá o en el cuarto de su madre. "Una vez estaba durmiendo con mi mamá y Santiago en la cama de ellos y cuando ella se fue al trabajo él me tocó".

"Puso un vídeo pornográfico en el televisor de mi madre y me decía que lo viera. También me hizo ver sus partes íntimas, me decía que le picaba y que le rascase ahí", señaló la víctima. Además, expresó que el hombre le mostraba su pene y que una vez le agarró la mano para que se lo tocara.

Por su parte, el acusado Santiago A. A., sostuvo que no eran ciertos los hechos y que desconocía la razón por la que la niña se "inventó eso". A su vez, aseguró que podría estar "influenciada" por su hermana mayor, ya que, según el procesado, esta no quería que su madre y él estuviesen juntos.

"Ella no ha dormido con nosotros, solo hemos visto tele juntos", enfatizó el imputado. Sin embargo, admitió que tenía un vídeo pornográfico en su televisor pero señaló que solo lo veía con su pareja. "No sé quién lo ha visto, pero yo no se lo enseñé a la niña", reiteró Santiago A. A.

La madre y la hermana de la menor declararon que la niña les contó lo que sucedía el 7 de febrero de 2018, tras tener una discusión con el acusado. Ambas, aseguraron que no podían creer lo que la víctima les contaba, además la menor relató lo sucedido delante del imputado, por lo que ellas decidieron pedir ayuda a una vecina psicóloga.

La hermana de la niña contó que la menor estaba estudiando para un examen cuando llegaron su madre y Santiago A. A., por lo que, la niña le pidió a su progenitora que la ayudara a estudiar y esta le dijo que estaba muy cansada, en ese momento, el acusado le dijo que estudiara con su hermana, a lo que la menor le respondió "tú cállate". "Yo la regañé por contestarle así, empezó a llorar y me dijo lo que Santiago le había hecho, en ese momento me quedé en shock", declaró la hermana de la víctima. También afirmó que antes de denunciar se aseguraron de que la niña decía la verdad.

La vecina que atendió a la víctima el día en que confesó lo sucedido, manifestó que, estando las dos solas y sin la intervención de la familia, la niña le contó que la pareja de su madre la tocaba y que no podía callarse más.

La psicóloga que atiende a la niña desde 26 de febrero de 2018, hizo énfasis en que la menor es muy tímida y que le cuesta hablar sobre temas de índole sexual. "Ella me cuenta de forma espontánea que tenía pesadillas y recuerdos invasivos de lo que había sucedido. También me dice que la pareja de su madre aprovecha cuando estan solos para tocarla", explicó la especialista en víctimas de abusos sexuales.